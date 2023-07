Zdecydowane słowa polskiej siatkarki! "Stać nas na medal mistrzostw Europy"

Polskie siatkarki wróciły we wtorek do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w finałowym turnieju Ligi Narodów zajęły trzecie miejsce. W tym roku Biało-czerwone czeka jeszcze jedna ważna impreza, a mianowicie mistrzostwa Europy.

Podopieczne Stefano Lavariniego mają za sobą fantastyczną Ligę Narodów. W turnieju finałowym Polki wywalczyły brązowe medale. Dramatyczny był zwłaszcza mecz o 3. miejsce, w którym Biało-czerwone okazały się lepsze od Amerykanek.

- Średnio pamiętam końcówkę meczu z Amerykankami. Zmagałam się nie tylko z presją, nerwami, ale i bólem. Gdy mecz się skończył, było wielkie "wow". Łzy poleciały ze wszystkiego, z emocji, ze szczęścia, z bólu. To było coś niesamowitego. Później na wideo widziałam piłki, które skończyłam. Ja nigdy nie atakuję do narożnika, a tu nie wiem jak to się stało - powiedziała Magdalena Stysiak.

W dniach 15 sierpnia - 3 września odbędą się mistrzostwa Europy. Turniej odbędzie się we Włoszech, Belgii, Estonii oraz w Niemczech. Polki w grupie zmierzą się z Belgijkami, Węgierkami, Serbkami, Słowenkami oraz Ukrainkami. Czy po sukcesie w Lidze Narodów możemy liczyć na medal mistrzostw Europy?

- Myślę, że będziemy chciały zagrać swoją najlepszą siatkówkę. To jest tylko sport i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Dla każdej zawodniczki igrzyska olimpijskie to jest spełnienie marzeń. Teraz pojawiła się iskierka nadziei. Gramy dobrą siatkówkę, więc wiadomo, że kibice liczą na nas. Jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Mam nadzieję, że będzie dobrze, a jak się powinie noga, to człowiek będzie żył normalnie. Ja wierzę w ten zespół. Bardzo chciałabym mieć medal mistrzostw Europy i nas na to stać. Zrobimy wszystko, by to osiągnąć - dodała polska atakująca.

IM, Polsat Sport