Barcelona pozyskała nowego piłkarza. Powrót po latach

FC Barcelona poinformowała w środę o pozyskaniu nowego piłkarza. Do "Dumy Katalonii" dołączył Oriol Romeu - 31-letni pomocnik, który ostatni sezon spędził w Gironie. Zawodnik ma za zadanie zastąpić w ekipie Xaviego Hernandeza Sergio Busquetsa, który zdecydował się na przeprowadzkę do Interu Miami.

Wraz z odejściem Busquetsa w drugiej linii Barcelony powstała ogromna wyrwa. Działacze klubu zdawali sobie sprawę, że koniecznie muszą ją zasypać i jeszcze podczas trwania poprzedniego sezonu zaczęli rozglądać się za potencjalnymi następcami. W mediach pojawiały się pogłoski mówiące o zainteresowaniu "Dumy Katalonii" Joshuą Kimmichem z Bayernu Monachium. Ostatecznie jednak kibice muszą zadowolić się opcją budżetową.

Tą jest natomiast Oriol Romeu. 31-latek spędził ostatni sezon w Gironie i pokazał się z bardzo dobrej strony. Za doświadczonego pomocnika Barcelona zapłaci - według różnych źródeł - mniej więcej 5 milionów euro + bonusy. Co warte podkreślenia, Hiszpan był w przeszłości zawodnikiem "Blaugrany". Od 2004 do 2011 roku szkolił się on w barcelońskiej akademii i zdołał nawet zadebiutować w pierwszej drużynie. Następnie odszedł jednak do Chelsea.

Londynu nie podbił, a zamiast tego był wypożyczany do różnych klubów. W 2015 roku trafił do Southampton, które okazało się dla niego świetnym miejscem. Po jednym z meczów w sezonie 2020/2021 Pep Guardiola stwierdził nawet, że Romeu to jeden z najlepszych pomocników w Premier League.

W zeszłym roku Hiszpan wrócił do ojczyzny. Po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Gironie trafił natomiast do Barcelony, czego jakiś czasu temu pewnie sam nie mógł się spodziewać. Choć na pierwszy rzut oka transfer wydaje się zaskakujący, istnieją argumenty przemawiające na korzyść 31-latka.

Przede wszystkim Romeu to piłkarz solidny w defensywie. Jest też silny fizycznie i dobrze czyta grę. Potrafi utrzymywać pozycję, co znacznie pomoże obrońcom Barcelony. Do jego zadań będzie również należało asekurowanie bardziej ofensywnie usposobionych pomocników - Gaviego, Pedriego czy Ilkaya Gundogana. Dzięki obecności Romeu w drużynie inni piłkarze dostaną więcej swobody.

JŻ, Polsat Sport