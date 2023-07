Eliminacje Ligi Mistrzów: Karabach - Lincoln. Relacja i wynik na żywo

Zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji są gospodarze, którzy w pierwszym meczu wygrali 2:1. Azerowie zaczęli tamto starcie źle, bo w 25. minucie ich bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki. Przyjezdni doprowadzili do wyrównania w 58. minucie, a gola na wagę triumfu strzelili w samej końcówce - w 94. minucie.

To oznacza, że Karabach nie tylko nie musi odrabiać żadnych strat w rewanżu, ale nawet remis wystarczy miejscowym do awansu. Oczywiście należy założyć, że piłkarze z Azerbejdżanu nie będą kalkulować. Rywale mają z kolei nadzieję, że uda im się sprawić nie lada niespodziankę i odrobić dystans jednego gola.

Karabach to jednak uznana już marka w gronie drużyn walczących o awans do europejskich pucharów. Warto zaznaczyć, że zespół ten zasmakował już fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2017/2018. Zajął wówczas czwarte miejsce z zaledwie dwoma punktami, ale przeciwników miał zacnych - Chelsea (0:4, 0:6), AS Roma (1:2, 0:1) oraz Atletico Madryt (0:0, 1:1).

Ponadto Azerowie siedmiokrotnie grali w fazie grupowej Ligi Europy oraz dwukrotnie w 1/16 finału Ligi Konferencji. W poprzednim sezonie odpadli na tym etapie z belgijskim Gent, ale dopiero po rzutach karnych.

Największym sukcesem Lincolnu jest dotarcie do fazy grupowej Ligi Konferencji w sezonie 2021/2022. Z kompletem porażek zajęli ostatnie miejsce.

Warto zaznaczyć, że przegrany tego dwumeczu nie pożegna się z marzeniami o grze w europejskich pucharach, ponieważ "spadnie" do kwalifikacji do Ligi Konferencji.

KN, Polsat Sport