Felix Gall wygrał 17. etap Tour de France. Jonas Vingegaard niemal pewny końcowego sukcesu

Austrian Felix Gall z grupy AG2R Citroen wygrał 17. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Saint Gervais do Courchevel. Czwarty był lider Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), który o kolejnych kilka minut powiększył przewagę nad Słoweńcem Tadejem Pogacarem (UAE Team Emirates).

Losy etapu rozstrzygnęły się na podjeździe na Col de la Loze na kilka kilometrów przed metą. Na samotny atak zdecydował się Gall i odniósł życiowy sukces, zostając czwartym austriackim zwycięzcą etapu Tour de France. 34 sekundy stracił do niego Brytyjczyk Simon Yates (Jayco-AlUla), a trzeci był Hiszpan Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - 1.38.

Zobacz także: Grupa lidera rozważa pozew wobec kibica za niedzielną kraksę w Tour de France

Vingegaard tym razem uplasował się tuż za podium, ale do 7.35 powiększył przewagę nad Pogacarem, który po wtorkowej "klęsce" w jeździe na czas, także w środę miał gorszy dzień i stracił do zwycięzcy 7.37. To praktycznie rozstrzyga losy końcowego zwycięstwa w TdF.

Słoweniec miał wielkie problemy z podjazdem na Col de la Loze. „Poddałem się, umarłem” – powiedział przez radio dyrektorom sportowym swojej ekipy. Z dużym trudem pokonał także finałowy podjazd na pasie startowym lotniska w Courchevel. Być może wpływ na jego dyspozycję miał upadek na początku etapu, w którym zranił kolano i rękę.

W środę aktywnie jechali Polacy. Rafał Majka Majka (UAE Team Emirates) zajął ósme miejsce, a Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) był 18.

🏆🇦🇹 Felix Gall flies to victory on the @courchevel Altiport!



🏆🇦🇹 Felix Gall s’envole vers la victoire à l’Altiport de @courchevel !#TDF2023 pic.twitter.com/EHNBXkfb8V — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

Do zakończenia TdF pozostały cztery etapy, ale jeszcze tylko przedostatni ma górski charakter. W tej sytuacji niemal pewny drugiego z rzędu zwycięstwa może być pewny Vingegaard. Jego grupa poinformowała, że Duńczyk w ostatnich dwóch dniach był czterokrotnie poddany kontroli antydopingowej, w tym na godzinę przed startem środowego etapu.

Wyścig zakończy się w niedzielę tradycyjnie na Polach Elizejskich.

Wyniki 17. etapu (Saint Gervais - Courchevel, 166 km): 1. Felix Gall (Austria/AG2R Citroen) 4:49.08 2. Simon Yates (W. Brytania/Jayco AlUla) strata 34 3. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) 1.38 4. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 1.52 5. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 2.09 6. Tobias Halland Johannessen (Norwegia/Uno-X Pro Cycling Team) 2.39 7. Chris Harper (Australia/Jayco AlUla) 2.50 8. Rafal Majka (Polska/UAE Team Emirates) 3.43 9. Adam Yates (W.Brytania/UAE Team Emirates) 3.49 10. Wilco Kelderman (Holandia/Jumbo-Visma) 3.49 ... 18. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 6.54 Klasyfikacja generalna: 1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 67:57.51 2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) strata 7.35 3. Adam Yates (W. Brytania/UAE Team Emirates) 10.45 4. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 12.01 5. Simon Yates (W. Brytania/Jayco-AlUla) 12.19 6. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) 12.50 7. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) 13.50 8. Felix Gall (Austria/AG2R Citroen) 16.11 9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 16.49 10. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 17.57 ... 15. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 55.15 43. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 2:30.48

RM, PAP