Jaki skład Polaków na mecz z Brazylią? "To jedyna wątpliwość, jeżeli wszyscy będą zdrowi"

W ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy reprezentacja Polski zagra z Brazylią. To będzie najważniejszy z dotychczasowych meczów obecnego sezonu reprezentacyjnego, bo pierwszy o tak dużą stawkę. Przegrany pożegna się z turniejem w Gdańsku. Którzy siatkarze zagrają w pierwszym składzie reprezentacji Polski?

Polscy siatkarze, jako gospodarz, mieli zapewniony udział w turnieju finałowym VNL 2023 w Gdańsku. Trener Nikola Grbić w fazie interkontynentalnej często eksperymentował ze składem. Mimo tego, Polacy bardzo dobrze zaprezentowali się w tej części rozgrywek, zajmując trzecie miejsce w tabeli.





Zobacz także: Zacięte starcie siatkarskich gigantów! Tie-break w pierwszym meczu turnieju finałowego VNL 2023

W ćwierćfinale trafili na reprezentację Brazylii. Siatkarscy eksperci dyskutowali w studiu Polsatu Sport na temat wyjściowego składu reprezentacji Polski, który zobaczymy na parkiecie Ergo Areny w starciu z Canarinhos.

– Myślę, że nie będzie wielkich zaskoczeń. Zastanawiam się tylko na temat duetu przyjmujących, czy będzie to para Bednorz – Leon, czy Leon – Śliwka, a może Śliwka – Bednorz. To jedyna wątpliwość, jeżeli wszyscy będą zdrowi – powiedział Jakub Bednaruk.

– Mateusz Bieniek miał problemy zdrowotne, ale trenuje. Jeśli nie będzie problemów ze zdrowiem, to wydaje się, że trener Nikola Grbić postawi na Bieńka, Kochanowskiego, Śliwkę, Leona, Zatorskiego, Janusza. Pojawia się też pytanie o Bartka Kurka i jego zdrowie, jeśli będzie zdrowy to zapewne rozpocznie – zaznaczył Jerzy Mielewski.

– Myślę, że zaczniemy takim żelaznym, oczekiwanym składem z Mateuszem Bieńkiem i Bartoszem Kurkiem. Sztab będzie obserwował i na bieżąco reagował. Każdy, nawet najmniejszy sygnał, że coś jest nie tak, to od razu będzie zmiana. To jest prestiżowa impreza, jednak mamy ważniejsze turnieje w tym sezonie i nie ma co na siłę forsować chłopaków – dodał Andrzej Wrona.



Dyskusja w materiale wideo:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Przypomnijmy, że selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić na turniej finałowy VNL 2023 powołał czternastu siatkarzy. W kadrze znaleźli się:

rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz;

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal;

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek;

środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski;

libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

Mecz Polska – Brazylia zostanie rozegrany w czwartek 20 lipca o godzinie 20.00. Transmisja w Polsacie Sport.

RM, Polsat Sport