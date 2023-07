Kapitan Jastrzębskiego Węgla nie ma wątpliwości! "Jesteśmy faworytem"

Niemiecki SVG Luneburg, czeski Jihostroj Ceske Budejovice oraz drużyna z kwalifikacji będą rywalami siatkarzy Jastrzębskiego Węgla w grupie D Ligi Mistrzów. – Jesteśmy faworytem w tym gronie – ocenił wynik środowego losowania kapitan mistrza Polski Benjamin Toniutti. Jastrzębianie w poprzedniej edycji CEV Champions League dotarli do finału rozgrywek

– Z całą pewnością możemy powiedzieć, że podobnie jak w zeszłym roku, jesteśmy faworytem naszej grupy. Widzieliśmy w zeszłej edycji Ligi Mistrzów, jak ważne jest traktowanie każdego jednego meczu jako bardzo ważnego starcia. Po to, żeby zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie najszybciej, jak tylko się da, uniknąć baraży i od razu awansować do ćwierćfinału. To będzie podstawowy cel – dodał francuski rozgrywający.

Zobacz także: Polskie drużyny poznały rywali w Lidze Mistrzów

Zaznaczył, że do pełnej oceny grupy trzeba poczekać do wyłonienia zespołu z kwalifikacji.

– Będziemy faworytami grupy, ale do każdego spotkania trzeba będzie przygotować się jak najlepiej. Pozostaje nam jeszcze czekać na rywala z kwalifikacji. Luneburg i Budziejowice nie leżą bardzo daleko od Polski, więc wyjazdy na te mecze też nie będą wiązać się z bardzo meczącymi podróżami – zaznaczył mistrz olimpijski z Tokio.

W fazie grupowej wystąpi 20 zespołów podzielonych na pięć grup. Każdy zespół rozegra po trzy mecze u siebie i trzy na wyjeździe.

Bezpośrednio do ćwierćfinałów awansują wyłącznie zwycięzcy grup. Natomiast pięć drużyn z drugich miejsc oraz najlepsza drużyna z trzeciego przejdą do baraży. Trzy zwycięskie zespoły z pojedynków barażowych uzupełnią stawkę ośmiu ćwierćfinalistów. Pozostałe zespoły z trzecich miejsc w grupach przejdą do ćwierćfinału Pucharu CEV.

Grupa D: Jastrzębski Węgiel, SVG Luneburg (GER), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE), drużyna z 2. rundy kwalifikacji. Oto nasi grupowi rywale w edycji 2024 Ligi Mistrzów.



Jakie są Wasze wrażenia po losowaniu? pic.twitter.com/vuSiR2rNY2 — Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) July 19, 2023

Faza grupowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 21 listopada 2023, a zakończy 17 stycznia 2024 roku.

Jastrzębianie w minionych rozgrywkach triumfowali w ekstraklasie (po raz trzeci w historii) i sięgnęli po Superpuchar Polski, wystąpili też w finałach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu.

W decydujących o trofeach starciach w Polsce i Europie rywalizowali z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W kraju wygrali rywalizację w PlusLidze w trzech meczach, zaś w finale Ligi Mistrzów w Turynie ulegli 2:3.

RM, PAP