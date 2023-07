Świątek wybrała się na krótkie wakacje. "Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi"

Iga Świątek wygospodarowała kilka dni na krótkie wakacje. Liderka światowego rankingu postanowiła zresetować się po zakończonym Wimbledonie i zebrać energię na kolejne wyzwania. Sądząc po wpisie w mediach społecznościowych - miejsce, do którego się wybrała, wyraźnie przypadło jej do gustu.

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu na etapie ćwierćfinału. Przeszkodzą nie do przejścia okazała się Elina Switolina z Ukrainy. Polka zakonczyła więc zmagania 11 lipca i postanowiła zrobić sobie trochę wolnego.

Liderka światowego rankingu wybrała się na kilka dni na Kretę. Poinformowała o tym swoich kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Muszę przyznać, że mam najlepszą pracę na świecie, skoro pozwala mi podróżować do miejsc takich jak to. Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca… Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi" - napisała tenisistka.

"Krótki wyjazd był pełen jakościowego odpoczynku, pięknych widoków i pysznego jedzenia" - dodała Świątek.

Pierwsza rakieta świata rozpocznie w przyszłym tygodniu zmagania w turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Według wstępnej rozpiski organizatorów Świątek pierwszy mecz rozegra we wtorek.

JŻ, Polsat Sport