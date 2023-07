Diamentowa Liga: Natalia Kaczmarek i Pia Skrzyszowska pobiegną w Monako

- Dawno się tak nie zmęczyłam. Emocje są duże. Wiedziałam, że stać mnie na rekord życiowy, ale nie wiedziałam, że poprawię go aż tyle. To niesamowite uczucie. Staram się nie myśleć o rekordzie Polski, żeby nie nakładać na siebie dodatkowej presji. To nie będzie łatwe, ale jestem w stanie to zrobić. W Chorzowie co roku udaje mi się pobić rekord życiowy. Liczę na to, że w MŚ w Budapeszcie osiągnę najlepsze wyniki - oznajmiła biegaczka.

Kaczmarek wygrała ostatni mityng, a w Monako zmierzy się z dwiema biegaczkami, z którymi rywalizowała w Chorzowie: Holenderką Lieke Klaver i Shamier Little z Barbadosu. Na Stadionie Śląskim Klaver zajęła drugie miejsce i również pobiła rekord życiowy - 49,81.

Najgroźniejszą rywalką Kaczmarek będzie jednak Sydney McLaughlin-Levrone - mistrzyni świata i olimpijska w biegu na 400 m przez płotki. Amerykanka radzi sobie doskonale również na 400 m bez płotków i w tym sezonie jest liderką światowych list - 48,74. Reprezentantka USA z powodzeniem może rywalizować o medale mistrzostw świata w obu konkurencjach, ale zdecydowała, że w Budapeszcie pobiegnie na 400 m i w sztafecie 4x400 m.

W Monako wystąpi też jej rodaczka Shamier Little - czwarta zawodniczka MŚ w Eugene na 400 m ppł, reprezentantka Irlandii Rhasidat Adeleke, która w tym sezonie jest najszybszą Europejką - 49,20 oraz specjalizująca się w biegu na 800 m Kenijka Mary Moraa, która tym razem wystartuje na dwa razy krótszym dystansie.

Skrzyszowska w biegu na 100 m ppł będzie rywalizować z czterema Amerykankami: Nią Ali, Tią Jones, Alayshą Johnson i byłą rekordzistką świata Kendrą Harrison. Reprezentantka Polski we wtorek w węgierskim Szekesfehervar osiągnęła najlepszy czas w sezonie - 12,65, a dwa dni wcześniej w Chorzowie uzyskała wynik 12,67.

Mityng w Monako rozpocznie się o godzinie 18.40 konkursem skoku w dal kobiet. Wystąpią w nim Amerykanka Tara Davis-Woodhall i Jamajka Ackelia Smith, które w tym roku osiągały najlepsze wyniki i skakały powyżej siedmiu metrów. Na liście startowej jest też m.in. reprezentantka Niemiec Malaika Mihambo - mistrzyni olimpijska z Tokio oraz Włoszka Larissa Iapichino - młodzieżowa mistrzyni Europy.

W biegu na 200 m zmierzą się trzy najlepsze w tym roku zawodniczki na świecie: Amerykanka Gabrielle Thomas, Jamajka Shericka Jackson i Julien Alfred z Saint Lucia. Thomas podczas mistrzostw USA w Eugene poprawiła rekord życiowy na 21,60 i została liderką sezonu.

O kolejny rekord świata w skoku o tyczce powalczy Armand Duplantis. Bezkonkurencyjny Szwed na Stadionie Śląskim triumfował wynikiem 6,01, co jest skromnym rezultatem jak na jego możliwości. Będą z nim rywalizować Amerykanie Sam Kendricks i Christopher Nilsen, którzy w Chorzowie zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Na 800 m wystartuje sześciu biegaczy, którzy w tym sezonie uzyskiwali najlepsze rezultaty: Kenijczycy Emmanuel Wanyonyi i Wyclife Kinyamal, Algierczycy Slimane Moula i Djamel Sedjati, reprezentujący Kanadę Marco Arop i Francuz Benjamin Robert.

W biegu na 3000 m z przeszkodami faworytem będzie Marokańczyk Soufianne El Bakkali - zwycięzca Diamentowej Ligi w Rabacie, Sztokholmie i Chorzowie, natomiast w biegu na 400 m ppł Karsten Warholm, który triumfował w Oslo i Sztokholmie.

Ostatnią konkurencją zawodów w Monako będzie bieg na 100 m z udziałem sprinterów, którzy w tym roku łamali barierę 10 sekund. Wśród nich będą m.in. Kenijczyk Ferdinand Omanyala i Akani Simbine z RPA.

AŁ, PAP