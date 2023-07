Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania. Niepełny skład na zgrupowaniu we Wrocławiu

Koszykarska reprezentacja Polski w niepełnym składzie, m.in. bez trenera Igora Milicica i Andrzeja Mazurczaka, rozpoczęła w czwartek we Wrocławiu przygotowania do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, który odbędzie się w Gliwicach.

Selekcjoner dołączy do drużyny w niedzielę. Tego samego dnia do Wrocławia przyjadą Aleksander Balcerowski oraz Michał Sokołowski. Mateusz Ponitka z kolei będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego od następnego czwartku.

– Trener Igor Milicic z przyczyn prywatnych dołączy do zespołu w niedzielę, a jego obowiązki na początku przejmą asystenci. Artur Gronek i Andrzej Urban pełnią rolę pierwszych trenerów w swoich zespołach, Grzegorz Kożan ma wielkie doświadczenie z pracy z trenerem Miliciciem, więc o jakość przygotowań od samego początku możemy być spokojni. Dodatkowo sztab szkoleniowy wyraził zgodę na późniejszy przyjazd na zgrupowanie Aleksandra Balcerowskiego, który niedawno zakończył udział w Lidze Letniej NBA, a także Michała Sokołowskiego. Mateusz Ponitka, jak już wcześniej informowaliśmy, rozpocznie treningi 27 lipca – powiedział dyrektor sportowy kadry Łukasz Koszarek, cytowany przez stronę internetową PZKosz.

– Geoffrey Groselle wraz ze swoją partnerką oczekują narodzin dziecka. A.J. Slaughter z kolei bardzo późno, bo dopiero 6 lipca, zakończył sezon w Wenezueli. Z obydwoma zawodnikami jesteśmy w stałym kontakcie. Trenerzy podejmą decyzję o ich ewentualnym dołączeniu do reprezentacji w późniejszym terminie – dodał.

W zgrupowaniu nie weźmie udziału Andrzej Mazurczak, najlepszy polski zawodnik minionego sezonu, MVP fazy zasadniczej i złoty medalista MP z Kingiem Szczecin, który po dłuższej przerwie znalazł się na 17-osobowej liście powołanych.

– W rozmowie telefonicznej poinformował mnie, że rezygnuje z występów w reprezentacji Polski tego lata. Oczywiście, bardzo żałujemy, bo Andrzej ma za sobą znakomity sezon i na pewno byłby wartością w drużynie, ale skupiamy się na pracy w obecnym gronie i jesteśmy pewni, że kadra w tym składzie będzie funkcjonować skutecznie – zaznaczył jej dyrektor.

Biało-czerwoni po kilku dniach treningów we Wrocławiu rozegrają dwa zamknięte dla publiczności mecze towarzyskie z Holandią. Natomiast od 2 do 6 sierpnia wezmą udział w turnieju w Belgradzie, gdzie ich przeciwnikami będą Serbia i Macedonia. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich odbędzie się w Gliwicach (13-20 sierpnia) i tylko jego zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią.

Reprezentacja pod wodzą Milicica w Eurobaskecie 2022 zajęła czwarte miejsce (po raz pierwszy od 1971 roku awansowała do półfinału). Wygrała także prekwalifikacje do ME 2025 (jest współgospodarzem tej imprezy), co zaowocowało możliwością rywalizacji w tegorocznych kwalifikacjach do IO 2024.

Skład reprezentacji Polski przed kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (WKS Śląsk Wrocław), Andrzej Mazurczak (King Szczecin), Andrzej Pluta (Trefl Sopot), A.J. Slaughter (w ub. sezonie Dreamland Gran Canaria), Mateusz Szkachetka (Dziki Warszawa)

rzucający: Jakub Garbacz (Anwil Włocławek), Michał Michalak (BM Stal Ostrów Wlkp.), Mateusz Ponitka (Partizan Belgrad)

niscy skrzydłowi: Igor Milicic (Charlotte 49ers Sixers, NCAA), Jakub Nizioł (WKS Śląsk Wrocław), Michał Sokołowski (Gevi Napoli), Turcja), Przemysław Żołnierewicz (w ub. sezonie Enea Zastal BC Zielona Góra)

silni skrzydłowi: Szymon Wójcik (Grupa Sierleccy Czarni Słupsk), Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

środkowi: Aleksander Balcerowski (Dreamland Gran Canaria, Hiszpania), Geoffrey Groselle (w ub. sezonie Legia Warszawa), Mikołaj Witliński (Trefl Sopot).

RM, PAP