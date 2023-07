Liga Narodów siatkarzy: Polska - Brazylia. Relacja i wynik na żywo

Turniej finałowy Ligi Narodów polscy siatkarze rozpoczną od starcia z Brazylijczykami. Polacy pokonali już ich we wcześniejszej fazie tej edycji rozrywek. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia ponownie zmierzą się z reprezentacją Brazylii - tym razem w ramach spotkania ćwierćfinałowego siatkarskiej Ligi Narodów.

ZOBACZ TAKŻE: Największe rozczarowanie siatkarskiej Ligi Narodów? "Byliśmy wyczerpani"

- Będzie bardzo ciężko, zważywszy na to, że po krótkiej nieobecności do kadry Brazylii wraca Leal. Jest to bardzo dobra drużyna, ale pokazaliśmy już, że potrafimy wygrywać. Także z Brazylią - powiedział Karol Urbanowicz.

Brazylijczycy na dwanaście spotkań wygrali osiem z nich. Polegli w meczach przeciwko Kubie, Japonii, Włochom oraz Polsce. Wówczas "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1.

- Przyjechaliśmy tutaj walczyć o zwycięstwo. Myślę, że nie ma tu co kalkulować, bo wszystkie nasze turnieje docelowe są rozstrzelone w czasie w przeciągu całych wakacji, więc spokojnie będziemy mieli czas, żeby przygotować się na mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie - zapewniał przed spotkaniem Bartosz Kurek.

W przypadku triumfu Polaków, w kolejnej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Japonii ze Słowenią. W drugim starciu półfinałowym USA zagra o finał z Włochami.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

MS, Polsat Sport