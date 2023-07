MŚ w szermierce 2023: Skład reprezentacji Polski. Program zawodów

Kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk rozpoczęły się formalnie 1 kwietnia i potrwają do 31 marca 2024, ale to wyniki tegorocznych mistrzostw globu w dużej mierze zdecydują o podziale przepustek do Paryża, bowiem ta impreza jest podwójnie punktowana do światowego rankingu, co sprawia, że kto słabo wypadnie we Włoszech, może praktycznie zapomnieć o awansie na igrzyska.

Patrząc przez pryzmat eliminacji olimpijskich najważniejsze są wyniki drużynowe, bo każdy awans oznacza jednocześnie start indywidualny trzech zawodników w danej broni. Gdyby dziś kończyły się kwalifikacje, w Paryżu wystąpiłyby zespoły polskich szpadzistek, florecistek oraz florecistów.

– I te trzy zespoły mają realną szansę na olimpijski awans, ale warunkiem jest miejsce w "ósemce" w mistrzostwach świata. Wszystko co niżej, mocno skomplikuje sytuację. W innych broniach praktycznie nie mamy szans, bo straty rankingowe są już zbyt duże – powiedział PAP wiceprezes i jednocześnie prezes honorowy Polskiego Związku Szermierczego (PZS) Adam Konopka.

W najlepszej sytuacji są szpadzistki - najwyżej od lat notowane przedstawicielki polskiej szermierki. Świadczy o tym nie tylko czwarta lokata w światowym rankingu, ale i fakt, że jako jedyne wywalczyły medal - brązowy - w ubiegłorocznych MŚ w Kairze i były jedyną drużyną startującą w ostatnich igrzyskach w Tokio.

– Jednak duży znak zapytania pojawił się po Igrzyskach Europejskich, w których zmagania drużynowe miały rangę mistrzostw kontynentu. Siódme miejsce to wynik, który nas zmartwił i zaniepokoił. Stąd m.in. decyzja, by zespołowi w Mediolanie pomogło wracająca po kontuzji Ewa Trzebińska. To doświadczona zawodniczka, renomowana, z którą rywalki muszą się zawsze liczyć – tłumaczył Konopka.

Jego zdaniem generalnie występ biało-czerwonych w indywidualnej części ME w Płowdiw i Igrzyskach Europejskich, w których czworo biało-czerwonych stanęło na podium, należy ocenić pozytywnie.

– Prawdziwą weryfikacją będą jednak MŚ – zaznaczył.

Zwrócił uwagę na wielkie możliwości szablisty Krzysztofa Kaczkowskiego.

– Zrobił olbrzymi postęp. Potwierdził, że wygrana zawodów Pucharu Świata +O Szablę Wołodyjowskiego+ nie była przypadkowa. Był w czołowej ósemce ME, wywalczył srebro Igrzysk Europejskich, przegrywając tylko z liderem rankingu światowego Gruzinem Sandro Bazadze, a będąc przed m.in. trzykrotnym mistrzem olimpijskim Węgrem Aronem Szilagyim. To mówi samo za siebie. W perspektywie igrzysk w Paryżu zyskujemy olbrzymi atut – zauważył.

– Reasumując, cel minimum to pozycje w czołowych ósemkach w tych broniach, które mają realną szansę na olimpijską kwalifikację. Liczymy też na miłe niespodzianki ze strony pozostałych – podsumował Konopka, jednocześnie wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Łączny dorobek polskich szermierzy w MŚ 88 medali – 37 indywidualnych (8 złotych, 12 srebrnych, 17 brązowych) i 51 drużynowych (9–16–26).

Tradycyjnie już MŚ są podzielone na trzy części. Pierwsze trzy dni to indywidualne walki eliminacyjne do wyłonienia najlepszych "64", kolejne trzy to dokończenie tej rywalizacji, czyli walka o medale, a później zmagania drużynowe, choć w poszczególnych broniach też rozłożone na dwa dni - do ćwierćfinałów i o medale.

Skład reprezentacji Polski na szermiercze MŚ w Mediolanie (22–30 lipca 2023):

floret kobiet: Julia Walczyk-Klimaszyk, Hanna Łyczbińska (obie KU AZS-UAM Poznań), Aleksandra Jeglińska (AZS AWF Warszawa), tylko indywidualnie Karolina Żurawska (Toruńska Akademia Floretu), tylko drużynowo - Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań);

floret mężczyzn: Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski (obaj Wrocławianie), Michał Siess (AZS AWFiS Gdańsk), Adrian Wojtkowiak (AZS AWF Poznań);

szabla kobiet: Sylwia Matuszak (KKSz Konin), Zuzanna Cieślar, Angelika Wątor (obie ZKS Sosnowiec), Małgorzat Kozaczuk (AZS AWF Warszawa);

szabla mężczyzn: Szymon Hryciuk (AZS AWF Katowice), Piotr Szczepanik (MUKS Victor Warszawa), Krzysztof Kaczkowski (ZKS Sosnowiec), Olaf Stasiak (KKSz Konin);

szpada kobiet: Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków), Martyna Swatowska-Wenglarczyk (AZS AWF Katowice), Magdalena Pawłowska, tylko indywidualnie - Kamila Pytka (obie AZS AWF Warszawa), tylko drużynowo Ewa Trzebińska (AZS AWF Katowice;

szpada mężczyzn: Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice), Maciej Bielec (AZS Wratislavia Wrocław), Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków), Maciej Nycz (Piast Gliwice).

Program MŚ w szermierce 2023:

22 lipca, sobota – eliminacje szpady kobiet i szabli mężczyzn

23 lipca, niedziela – eliminacje floretu kobiet i szpady mężczyzn

24 lipca, poniedziałek – eliminacje szabli kobiet i floretu mężczyzn

25 lipca, wtorek – finały szpady kobiet i szabli mężczyzn

26 lipca, środa – finały floretu kobiet i szpady mężczyzn

27 lipca, czwartek – finały szabli kobiet i floretu mężczyzn

28 lipca, piątek – finały szpady kobiet i szabli mężczyzn drużynowo

29 lipca, sobota – finały floretu kobiet i szpady mężczyzn drużynowo

30 lipca, niedziela – finały szabli kobiet i floretu mężczyzn drużynowo.

RM, PAP