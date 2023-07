Niezwykły wyczyn polskiej alpinistki

- Wczorajsza akcja mocno się wydłużyła, ale o 14.40 czasu polskiego Anna Tybor i Tom Lafaille stanęli na szczycie, szybko potem złapał ich wieczór w czasie którego pokonywali przełęcz i zjeżdżali do obozu trzeciego na ok. 7000 m. Cała akcja szczytowa zajęła im dobę. Noc spędzili w C3, rano była bardzo duża mgła, ale chwilę przed południem czasu lokalnego (+3 godziny) złożyli obóz i ruszyli w dalszy zjazd. Około godziny 14 Ania dotarła do base campu - relacjonowano.

W październiku 2021 roku Tybor zjechała także z innego ośmiotysięcznika - Manaslu (8156 m).

psz, PAP