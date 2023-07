Philippe Blain: Takie zwycięstwa dodają nam energii

– Takie zwycięstwa jak to są dla nas kluczowe, bo dodają nam energii, żeby dalej pracować, rozwijać się, by być w stanie wygrywać imprezy – powiedział trener reprezentacji Japonii Philippe Blain. Jego podopieczni pokonali Słowenię 3:0 i awansowali do półfinału Ligi Narodów siatkarzy.

Japończycy pokonali w ćwierćfinale w Gdańsku Słowenię 3:0 i zameldowali się w najlepszej czwórce rozgrywek, co jest dla nich najlepszym wynikiem w historii tej imprezy. Za ich sukcesem stoi były drugi szkoleniowiec reprezentacji Polski Blain, który współpracuje z azjatycką kadrą już siedem lat.

– To już długa historia, która zaczęła się w 2017 roku, kiedy zostałem drugim trenerem tej kadry, żeby przygotować ją do igrzysk olimpijskich w Tokio. Krok po kroku starałem się modyfikować grę Japończyków, żeby prezentowali się jak najlepiej – powiedział Francuz.

W rozmowie z PAP zwracał uwagę, że jest to bardzo ważny rezultat dla jego podopiecznych w perspektywie kolejnych wyzwań, które przed nimi stoją.

– Taki wynik jest wspaniały, jesteśmy w najlepszej czwórce rozgrywek. To dla Japonii historyczny rezultat. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jest to dla nas dodatkowa motywacja do dalszej pracy, żeby grać jeszcze lepiej i zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To nasz cel – podkreślił szkoleniowiec.

– Takie zwycięstwa jak to są dla nas kluczowe, bo dodają nam energii, żeby dalej pracować, rozwijać się, by być w stanie wygrywać imprezy – dodał.

Przyznał, że przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Ligi Narodów spodziewał się, że Japończycy zajdą daleko.

– Byliśmy pozytywnie nastawieni do tych rozgrywek. Miałem nadzieję, że zajdziemy daleko, ponieważ od początku czuliśmy się dobrze i widziałem, jak zespół się rozwija, z jaką determinacją pracuje i gra. Liczyłem na to, że pokażemy na boisku to, co przygotowaliśmy wcześniej. Razem ze sztabem zdołaliśmy trafić z formą na te rozgrywki i ją utrzymać. Jesteśmy na fali wznoszącej, mam nadzieję, że szybko się to nie skończy – powiedział Blain.

Wygrana ze Słowenią jest dla Azjatów tym ważniejsza, że będzie to jeden z ich przeciwników w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich.

– Każde zwycięstwo jest ważne. Następny mecz to będzie nowa historia, ale mimo wszystko już wiemy, że możemy ich pokonać i wiemy, jak to zrobić. Da nam to poczucie pewności siebie i tego, że jesteśmy w stanie dokonać tego, nad czym pracujemy, czyli zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie. To zwycięstwo to wspaniałe doświadczenie, ale musimy dalej kontynuować tę pracę, którą wykonywaliśmy do tej pory i poprawiać kolejne elementy – przyznał trener japońskiej kadry.

W półfinale Ligi Narodów w Gdańsku Japonia zagra ze zwycięzcą ostatniego ćwierćfinału Polski z Brazylią.

– Ciężko wybrać jedną ekipę, obie grają na najwyższym poziomie. Pokonaliśmy Brazylię w fazie interkontynentalnej, ale grali wtedy bez Leala. Dla nas nie jest ważne, z kim zagramy, chociaż ja z sentymentu będę kibicował Polakom, szkoda by było, gdyby nie zdołali awansować do półfinału. My przygotujemy się jednak bez względu na przeciwnika, żeby zagrać jak najlepiej – zaznaczył Francuz.

