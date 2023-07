Piotr Zieliński podjął kluczową decyzję. Co dalej z przyszłością Polaka?

Od początku letniego okienka transferowego nie brakuje doniesień odnośnie ewentualnego transferu Piotra Zielińskiego z SSC Napoli. Kontrakt 29-letniego zawodnika z obecnym klubem wygasa za rok, w związku z czym jest to ostatni moment na sprzedanie go z zyskiem. Przedstawiono mu co prawda ofertę przedłużenia umowy, jednak zakłada ona obniżkę pensji, na co z kolei nie chce się zgodzić sam piłkarz.

Polak jest łączony m.in. z drużynami Premier League, takimi jak Liverpool czy Newcastle, wicemistrzem Włoch Lazio, a ostatnio pojawił się wątek jego ewentualnych przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Zdaniem włoskiego dziennikarza Giovanniego Scotto Polak miał odrzucić ofertę Saudyjczyków, gdyż jak na razie nie chce stawiać na zarobki kosztem poziomu rozgrywek, w których występuje. Arabia Saudyjska prowadzi obecnie ekspansję na rynku piłkarskim i lukratywnymi kontraktami ściąga piłkarzy z najlepszych klubów Europy. Zieliński doszedł jednak do wniosku, że na przenosiny na Bliski Wschód przyjdzie jeszcze czas.

Piotr #Zielinski ha rifiutato (per ora) l'Arabia e non ha ricevuto alcuna offerta dalla #Lazio. Solo contatti telefonici con #Sarri, al quale non ha chiuso la porta. Garcia gradirebbe la sua conferma e #DeLaurentiis aspetta una risposta su una proposta di rinnovo di due anni al… — Giovanni Scotto (@scottotweet) July 19, 2023

- Piotr Zieliński (przynajmniej na razie) odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej. Nie otrzymał także żadnej oferty od Lazio, a z Maurizio Sarrim kontaktował się tylko telefonicznie. Szef Napoli, De Laurentiis, czeka z kolei na odpowiedź w sprawie propozycji dwuletniego przedłużenia kontraktu, co wiązałoby się z obniżką pensji piłkarza - napisał Scotto na Twitterze.

Włoski dziennikarz dodał, że Zieliński najchętniej pozostałby w Neapolu, jednak oczekuje od obecnego klubu nieco wyższych zarobków niż te, które zaproponowano mu w nowym kontrakcie. Jego menadżer Bartłomiej Bolek udał się do Dimaro, gdzie Napoli przebywa obecnie na zgrupowaniu, by wynegocjować dla swojego klienta lepsze warunki.

