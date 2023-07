Sonny Kittel przeszedł do Rakowa Częstochowa na zasadzie wolnego transferu i podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku. Przez ostatnie 4 lata był związany z Hamburger SV, w którym rozegrał 140 meczów, zdobywając przy tym 36 goli i 40 asyst. HSV zdecydowało się nie przedłużać z nim kontraktu, wobec czego 30-letni ofensywny pomocnik mógł przejść do mistrza Polski za darmo.

ZOBACZ TAKŻE: Raków w Lidze Mistrzów to mrzonki? Pozwólmy sobie marzyć

Wcześniej występował również w bundesligowych ekipach Eintrachtu Frankfurt oraz Ingolstadt. Spodziewano się więc, że wybierze raczej którąś ze słabszych drużyn Bundesligi, jednak niespodziewanie wybrał przeprowadzkę do Polski.

Nie jest to jednak jego pierwszy kontakt z "Krajem nad Wisłą", gdyż już w 2017 roku przymierzano go do gry w naszej reprezentacji, powołując się na jego śląskie korzenie. Zawodnik wyrobił już wówczas polski paszport, jednak sprawa nie została sfinalizowana. Kittel mówi po polsku, więc nie powinien mieć problemu z aklimatyzacją w szatni częstochowian.

- Sonny jest uniwersalnym piłkarzem, co pozwoli nam na korzystanie z różnych wariantów taktycznych, jednak najbardziej liczymy na jego grę w środku pola. Ma wiele piłkarskiej jakości i doświadczenia, co powinno z kolei zaowocować usprawnieniem gry z przodu. Raków chce iść do przodu i budować silną drużynę, a transfer Kittela wpasowuje się w ten plan - powiedział dyrektor sportowy mistrza Polski Robert Graf.

ZOBACZ TAKŻE: Raków gromi, ale Szwarga wskazuje mankamenty. "Mogli mieć jakieś nadzieje"

Kittel zadebiutuje w meczu eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Karabachowi Agdam. Zawodnik został bowiem zgłoszony do gry już w czwartek, a termin rejestracji do II rundy kwalifikacji upłynie dopiero po północy tego dnia.

To już 11. transfer ekipy Dawida Szwargi w tym okienku transferowym. Wcześniej do drużyny dołączyli: Łukasz Zwoliński, Maxime Dominguez, Antonis Tsiftsis, Dawid Drachal, John Yeboah, Kamil Pestka, Adnan Kovacević, Tomasz Walczak, Kacper Bieszczad oraz Stratos Svarnas (wykupiony).

AŁ, Polsat Sport