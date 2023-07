Świderski bez ogródek! "Lavarini? Wielki malkontent, natomiast to, co zrobił..."

Polki w niedzielę zdobyły brązowy medal w Lidze Narodów. W ćwierćfinale turnieju finałowego w USA wygrały 3:2 z Niemkami, w półfinale przegrały 0:3 z Chinkami, z kolei w meczu o brązowy medal pokonały gospodynie 3:2. Zdaniem Sebastiana Świderskiego ten sukces przyszedł wcześniej niż spodziewało się wielu i jest on wyjątkowy.

- Dziewczyny chyba zrobiły 200 procent normy. W zeszłym roku uczyły się nowych założeń, nowego trenera, nowego sztabu. W tym roku przyniosło to konkretne efekty, chyba szybciej niż spodziewaliśmy się, a przecież naszą reprezentację nawiedziła plaga kontuzji. Ten brązowy medal smakuje jak złoto. - powiedział.

Były reprezentant Polski opowiedział jak selekcjoner żeńskiej reprezentacji Stefano Lavarini podchodzi do swojej pracy.

- Trener Lavarini jest wielkim malkontentem i jest negatywnie nastawiony do wszystkiego, natomiast to co zrobił z dziewczynami, pokazało że potrafimy grać w siatkówkę i nasza reprezentacja może wygrywać z każdym. Widać po trenerze, że jest zafiksowany na pracę, na siatkówkę, na tę grupę i tak powinno być. Widać, że on żyje siatkówką, a dziewczyny mu zaufały, więc widać, że ten zespół, ta szatnia dobrze funkcjonują - stwierdził.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest spokojny przed czwartkowym meczem męskiej reprezentacji w ćwierćfinale Ligi Narodów z Brazylią.

- Myślę, że Nikola Grbić jest na tyle dobrym szkoleniowcem, a zawodnicy na tyle zmotywowani, że jutro wyjdą na boisko i będą mieli tylko jeden cel, a więc zwycięstwo - dodał.



PSZ, Polsat Sport