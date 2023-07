Vital w polskiej lidze! Podpisał kontrakt ze stołecznym klubem

Vital w dotychczasowej karierze nie występował jeszcze w Europie. W rozgrywkach akademickiej ligi NCAA był liderem University of Connecticut, notując w seniorskim sezonie średnio 16,6 punktów, 6,1 zbiórek oraz 2,1 asysty. Jest wszechstronnym graczem, mogącym występować na obu pozycjach obwodowych, groźnym strzelcem z dystansu i cenionym obrońcą.

Był bliski występów w Memphis Grizzlies i Houston Rockets, ale ostatecznie w NBA nie zagrał. Za to w sezonie 2021/22 z zespołem Rio Grande Valley Vipers, zdobył mistrzostwo G League, notując średnio 12,8 pkt, 3,4 zb. i 3,4 as. i trafiając 41 procent rzutów z dystansu. W kolejnych rozgrywkach, jako zawodnik Salt Lake City Stars, poprawił dwie z tych statystyk - 15,1 pkt, 4,6 zb., 3 as.

Vital to piąty nowy zawodnik, a trzeci zagraniczny, którego pozyskała Legia. Wcześniej kontrakty podpisali inni Amerykanie - Raymond Cowels, wicemistrz Polski z Legią w sezonie 2021/22 i Shawn Pipes Jr oraz kadrowicze Michał Kolenda i Jakub Schenk. U tego drugiego zdiagnozowano w ostatnich dniach rzadką chorobę immunologiczną - zespół Guillaina-Barrego i jego występy w nadchodzącym sezonie Orlen Basket Ligi stoją pod dużym znakiem zapytania.

Poza Vitalem, Cowelsem, Pipesem, Kolendą i Schenkiem w kadrze Legii na sezon 2023/24, w którym warszawianie wystąpią także w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA, są: Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka i Benjamin Didier-Urbaniak.

Minione rozgrywki Energa Basket Ligi stołeczna drużyna zakończyła na czwartym miejscu.

RM, PAP