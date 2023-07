Zuzanna Górecka podjęła decyzję! Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Zuzanna Górecka urodziła się 10 kwietnia 2000 roku w Radomiu i tam zaczęła swoją przygodę z siatkówką (MUKS 13 Radom). W swojej dotychczasowej karierze występowała w MOS Wola Warszawa, SMS PZPS Szczyrk i DPD Legionovii Legionowo. W 2019 roku wyjechała do Włoch, gdzie szlifowała swoje umiejętności w Igor Gorgonzola Novara. Po sezonie spędzonym w Italii wróciła do Polski. Przez dwa lata występowała w zespole Grot Budowlanych Łódź, a przed sezonem 2022/23 przeniosła się do ŁKS Commercecon Łódź.

Przez cały sezon Górecka prezentowała wyśmienitą formę. Świetną grę przyjmującej przerwała niestety kontuzja kolana. Podczas drugiego meczu finałowego mistrzostw Polski doznała uszkodzenia łąkotki i więzadła krzyżowego przedniego. Uraz wymagał zabiegu operacyjnego, a obecnie przyjmująca pracuje nad powrotem do zdrowia i formy.

W sezonie 2022/23 Górecka reprezentowała ŁKS Commercecon Łódź w 25 meczach Tauron Ligi, Pucharze Polski i Lidze Mistrzyń. W Tauron Lidze zdobyła 242 punkty – 211 atakiem, 13 z zagrywki i 18 blokiem. Jej skuteczność w ataku wyniosła 42%. W rankingu najlepiej przyjmujących uplasowała się na piątej pozycji (54,98%).

Co zdecydowało, że przyjmująca pozostanie w ŁKS Commercecon Łódź?

– Mamy w ŁKS prawdziwą drużynę, która walczy do samego końca. Świetnie się rozumiemy na boisku i poza nim. No i oczywiście zwycięskiego składu się nie zmienia – podkreśliła Zuzanna Górecka.





Zuzanna Górecka zostaje w dziupli Złotych Wiewiór w sezonie 2023/2024!



- Mamy w ŁKS prawdziwą drużynę, która walczy do samego końca - podkreśla.



Zuza - fantastycznie, że zostajesz w dziupli!



Zanim siatkarka wróci na boisko, czeka ją jeszcze długa rehabilitacja. Wierzymy jednak, że ten czas szybko minie.

– Wszystko idzie zgodnie z planem. Daleka droga przede mną, ale nie brakuje mi motywacji do ciężkiej pracy. Nie mogę się doczekać, kiedy ponownie będę mogła być na boisku – stwierdziła siatkarka, dodając, że jej celem na nowy sezon jest odebrać złoty medal osobiście.

RM, Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl