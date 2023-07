Fatalny początek i wspaniały powrót Polaków! Cenna wygrana Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z Finlandią 3:1 w kolejnym meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 17. Biało-Czerwoni odwrócili losy starcia wygrywając całe spotkanie po fatalnej porażce w pierwszej partii.

Ten mecz reprezentacja Polski do lat 17 zapamięta na długo. Biało-Czerwoni w swoim trzecim spotkaniu mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej mierzyli się z Finami, którzy nie zamierzali łatwo odpuścić najbliższym rywalom.

ZOBACZ TAKŻE: Anna Kurek wspierała męża z niezwykłą opaską. Ciąg dalszy pamiętnej historii z Filipin



Ekipa z północy Europy postawiła twarde warunki i nie pozostawiła żadnych wątpliwości w pierwszym secie wygrywając do... 16. Biało-Czerwoni musieli wziąć się w garść, jeśli wciąż chcieli myśleć o zwycięstwie w całym spotkaniu i po trudnym początku faktycznie odrobili straty z nawiązką.



Sety numer dwa i trzy to już koncertowa gra po stronie Polaków. Wygrane sety do 18 i 14 sprawiły, że Biało-Czerwonych od zwycięstwa dzieliła już tylko jedna partia, którą także wygrali do 18.



Po stronie Biało-Czerwonych należy wyróżnić najlepiej punktujących Jakub Szczurowskiego i Igora Nurkiewicza. Zdobyli oni kolejno 11 i 8 punktów. Wśród Finów najlepiej punktował Matias Siika-Aho zapisując 14 "oczek" na swoim koncie.

Bilans polskiej reprezentacji to dwa zwycięstwa i jedna porażka. Wcześniej Biało-Czerwoni przegrali z Hiszpanią 1:3 w pierwszym meczu turnieju i pokonali Serbię 3:0 w kolejnym spotkaniu.



Polska U17 - Finlandia U17 3:1 (16:25, 25:18, 25:14, 25:18)

PI, Polsat Sport