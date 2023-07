Fortuna 1 Liga: Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja i wynik na żywo

Obydwie ekipy w poprzednim sezonie miały swoje ambicje w postaci awansu do Ekstraklasy, ale obydwie musiały obejść się smakiem. Arka Gdynia "nie załapała" się nawet do baraży po tym, jak w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego przegrała... w Niecieczy 1:2. Gdynianie byli wyraźnie słabsi i tylko świetnej postawie Daniela Kajzera zawdzięczali to, że nie ponieśli wyższej porażki.

Latem w Gdyni doszło do sporej rewolucji kadrowej, a zespół przejął Wojciech Łobodziński. Były trener Miedzi Legnica miał mało czasu na poukładanie gry drużyny, dlatego postawa Arki w nadchodzącym sezonie jest wielką niewiadomą. Do tego w pierwszych meczach gdynian nie będą wspierać kibice, którzy bojkotują domowe spotkania Śledzi.

Bruk-Bet Termalica również zmieniła trenera w przerwie letniej, a nowym/starym opiekunem drużyny został Mariusz Lewandowski. Podobnie jak to miało miejsce kilka lat temu, ma on za zadanie wywalczyć bezpośredni awans do Ekstraklasy. W poprzednim sezonie Słoniki biły się o najwyższą klasę rozgrywkową w barażach, gdzie musiały uznać wyższość Puszczy Niepołomice. Czy tym razem będą w stanie awansować?

Relacja i wynik na żywo z meczu Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w piątek 21 lipca od 18:00

