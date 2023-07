Motor Lublin po 13 latach znowu zagra w pierwszej lidze. Lublinianie zainaugurują nowy sezon spotkaniem z Zagłębiem Sosnowiec. Transmisja TV i stream online meczu Fortuna 1 Ligi: Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec w piątek od godziny 20:20 w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

Motor wywalczył awans w szalonych okolicznościach, rzutem na taśmę trafiając do baraży, a następnie ogrywając tam faworyzowane Kotwicę Kołobrzeg oraz Stomil Olsztyn. Ekipa Goncalo Feio latem nie przeszła rewolucji, ale do Lublina trafiło kilku ogranych w Fortuna 1 Lidze piłkarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Są nowe wieści ws. van der Sara. Pojawiło się zdjęcie ze szpitalnej sali

Mowa m. in. o Kacprze Śpiewaku, który trafił na Lubelszczyznę z Bruk-Betu Termaliki. Wzmocniona została również linia pomocy. Mathieu Scalet z Podbeskidzia Bielsko-Biała, a także jeden z najlepszych piłkarzy Stali Rzeszów Bartosz Wolski, powinni wnieść nową jakość do drużyny Motoru. Zespół z Lublina to jednak również ulubieńcy miejscowej publiczności jak kapitan Rafał Król oraz Piotr Ceglarz.

W premierowym spotkaniu nowego sezonu rywalami ekipy z Lublina będą gracze Zagłębia Sosnowiec. Sosnowiczan prowadzi wciąż Marcin Malinowski, który dołączył do pierwszoligowca w roli pierwszego trenera już w trakcie poprzedniej kampanii ligowej. On również ma do dyspozycji nowych ciekawych graczy.

Pytanie jednak brzmi, w jakiej formie jest były gwiazdor Piasta Gliwice Joel Valencia. Czy Kamila Bilińskiego stać na strzelenie kilkunastu bramek w przekroju całego sezonu? Czy były piłkarz Barcelony Juan Camara pokaże swoją świetną technikę na wymagających pierwszoligowych boiskach?

Zagłębie zakończyło poprzedni sezon na 11. miejscu, ale przez chwilę wydawało się, że będzie się musiało bronić przed spadkiem. Nowe rozgrywki to już inne nadzieje, a włodarzy klubu zaspokoi tylko miejsce w górnej połówce tabeli. Pierwszy krok sosnowiczanie muszą wykonać na trudnym terenie w Lublinie. Czy Marcin Malinowski przechytrzy Goncalo Feio?

Transmisja TV i stream online w piątek od godziny 20:20 w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Początek meczu o 20:30. Spotkanie skomentują Szymon Rojek oraz Maciej Żurawski. Wywiady na murawie przeprowadzać będzie Igor Marczak.

psl, Polsat Sport