Królowie strzelców Fortuna 1 Ligi. Czy znasz ich wszystkich?

Wraca Fortuna 1 Liga, a z nią niezwykle ciekawa rywalizacja o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na przestrzeni ostatnich lat na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej mogliśmy podziwiać umiejętności ciekawych napastników, którzy później robili spore kariery, także na światowym poziomie. Tak było m.in. w przypadku Roberta Lewandowskiego, który w barwach Znicza Pruszków sięgnął po koronę króla strzelców w sezonie 2007/2008.

Kto sięgał po ten tytuł w kolejnych latach? W tym gronie nie brakuje zawodników, którzy z pewnością zagościli na dłużej w świadomości fanów futbolu w Polsce. Mowa tu m.in. o Marcinie Robaku, Igorze Angulo czy Fabianie Piaseckim. Sprawdź swoją wiedzę na temat Fortuna 1 Ligi i zobacz galerię najlepszych strzelców zaplecza Ekstraklasy od 2009 roku.



Sezon Fortuna 1 Ligi rozpocznie się 21-24 lipca, z kolei zakończenie rozgrywek zasadniczych to 25-26 maja przyszłego roku. 76. edycja Fortuna 1 Ligi to 18 drużyn, 34 kolejki rozgrywane w terminach weekendowych, w każdej po 9 spotkań. Z najwyższego szczebla rozgrywkowego do Fortuna 1 Ligi spadły Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. W rozgrywkach zobaczymy także m.in. Wisłę Kraków, Motor Lublin, Polonię Warszawa czy Arkę Gdynia.

