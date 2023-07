Kurek krytycznie po meczu z Brazylią. "Wszystko wygląda dobrze poza..."

Polscy siatkarze pewnie wygrali z Brazylią 3:0 w ćwierćfinale Ligi Narodów. Zawodnicy z Ameryki Południowej nie mieli większych szans w bezpośrednim starciu o awans do półfinału, ale nie wszyscy reprezentanci Polski dobrze oceniają swój występ w tym spotkaniu. Krytyczny wobec własnej dyspozycji jest kapitan kadry - Bartosz Kurek.

- Wszystko wygląda bardzo dobrze poza moją grą w tym ćwierćfinale. Jeżeli ktoś się martwi, to informuję, że po prostu byłem w słabszej dyspozycji, ale z nogą wszystko w porządku. Zarówno moją jak i Mateusza Bieńka. Jesteśmy w pełnym składzie i gotowi do walki - powiedział Kurek w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Tym razem rywalem Biało-Czerwonych będzie Japonia, która w tegorocznej edycji Ligi Narodów spisuje się świetnie osiągając wręcz historyczne w swojej skali wyniki. Jak na ten mecz zapatruje się grający na co dzień w Kraju Kwitnącej Wiśni zawodnik?



- Musimy być gotowi na to, że Japończycy grają inaczej. Troszkę gdzie indziej są ich mocne strony niż Brazylii czy typowego zespołu na tym poziomie. Japończycy grają nieco inaczej, szukają innych okazji do zdobycia punktu. Musimy być gotowi na to, że będą nas często podbijać, że w ataku będą stosować techniczne rozwiązania. Mam nadzieję, że będziemy na to gotowi i wynik będzie dobry dla nas - dodał polski atakujący.

Jakie elementy będą zatem kluczowe, aby wygrać w półfinałowym starciu?



- Zagrywka, cierpliwość w ataku i walka o każdą piłkę, bo tego z pewnością nie zabraknie także Japończykom - zakończył kapitan polskiej reprezentacji.

Cała rozmowa z Bartoszem Kurkiem w materiale wideo.

PI, Polsat Sport