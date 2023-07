Mohoric wygrał etap Tour de France. Vingegaard wciąż liderem

Walka o zwycięstwo etapowe była niezwykle zacięta. Mohoric o centymetry wyprzedził zwycięzcę poprzedniego etapu Kaspera Asgreena (Soudal-Quick Step), a trzeci był Australijczyk Ben O'Connor (AG2R Citroen), tracąc do nich cztery sekundy.

Różnica między czołową dwójką była tak minimalna, że sędziowie potrzebowali dłuższej chwili na analizę fotofiniszu. 28-letni Mohoric popłakał się z radości, choć to nie był jego pierwszy sukces w "Wielkiej Pętli". Dwa zwycięstwa zanotował już w 2021 roku.

Słoweniec jest trzecim zawodnikiem grupy Bahrain-Victorious z wygraną etapową w tegorocznym Tour de France. Wcześniej na podium stanęli Hiszpan Pello Bilbao i Holender Wout Poels. Drużyna z Bahrajnu przystępowała do wyścigu okryta żałobą po tragicznej śmierci Szwajcara Gino Maedera podczas Tour de Suisse.

Mohoric, Asgreen i O'Connor wchodzili w skład większej grupy, która oderwała się od peletonu 75 km przed metą, a sami odskoczyli od towarzyszy ucieczki ok. 30 km przed finiszem. Na zjeździe z ostatniej górskiej premii powiększyli przewagę na tyle, by nie odczuwać presji ze strony grupy pościgowej.

"To dla mnie naprawdę emocjonalne zwycięstwo. Kasper (Asgreen) był najsilniejszy z naszej trójki, wiedziałem, że muszę go pilnować. Liczyłem, że coś mi jeszcze zostanie pod nogą na ostatnie 100 metrów. Rzuciłem rowerem i to wystarczyło" - powiedział Mohoric.

Czwarte miejsce, ze stratą 39 sekund, zajął lider klasyfikacji punktowej Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), który przyprowadził drugą grupę kolarzy.

Peleton, z Vingegaardem i z innymi zawodnikami z czołówki klasyfikacji generalnej, dojechał do mety ponad 13 minut po zwycięzcy. W tej samej grupie etap ukończyli obaj Polacy - Rafał Majka (UAE Team Emirates) i Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

Na dwa dni przed zakończeniem wyścigu Vingegaard ma wciąż ogromną przewagę nad rywalami - 7.35 nad Słoweńcem Tadejem Pogacarem oraz 10.45 nad Brytyjczykiem Adamem Yatesem (obaj UAE Team Emirates).

Wyniki 19. etapu, Moirans-en-Montagne - Poligny (172,8 km):

1. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain-Victorious) - 3:31.02

2. Kasper Asgreen (Dania/Soudal-Quick Step) ten sam czas

3. Ben O'Connor (Australia/AG2R Citroen) strata 4 s

4. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck) 39

5. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek)

6. Christophe Laporte (Francja/Jumbo-Visma)

7. Luka Mezgec (Słowenia/Jayco AlUla)

8. Alberto Bettiol (Włochy/EF Education-EasyPost)

9. Matteo Trentin (Włochy/UAE Team Emirates)

10. Thomas Pidcock (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) ten sam czas

...

40. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 13.43

41. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) - 75:49.24

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) strata 7.35

3. Adam Yates (Wielka Brytania/UAE Team Emirates) 10.45

4. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 12.01

5. Simon Yates (Wielka Brytania/Jayco-AlUla) 12.19

6. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) 12.50

7. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) 13.50

8. Felix Gall (Austria/AG2R-Citroen) 16.11

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 16.49

10. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 17.57

...

16. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 55.15

40. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 2:30.48

KN, PAP