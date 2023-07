PKO BP Ekstraklasa: Warta Poznań - Pogoń Szczecin. Relacja i wynik na żywo

Cel Warty Poznań pozostaje niezmienny - drużyna ma utrzymać się w ekstraklasie, a działacze wciąż szukają nowych piłkarzy. "Jeśli dojdzie jeszcze dwóch-trzech zawodników i dopisze zdrowie, to będzie nam łatwiej wykonać to zadanie" – przyznał trener Dawid Szulczek. Relacja i wynik na żywo meczu Warty Poznań - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

"Zieloni" przystępują do czwartego kolejnego sezonu w ekstraklasie. Założenia się nie zmieniają od awansu, czyli od 2020 roku. Z drugiej strony trudno się dziwić, skoro poznański klub dysponuje jednym z najniższych budżetów w lidze. Przed inauguracją rozgrywek opiekun warciarzy stara się mierzyć siły na zamiary. Tym bardziej, że zespół nie jest jeszcze do końca kompletny.

ZOBACZ TAKŻE: Ambitne plany Pogoni Szczecin. Kamil Grosicki i spółka chcą walczyć o mistrzostwo Polski

- Mamy kilka zmian, straciliśmy przede wszystkim trzy ważne ogniwa. Mam na myśli obrońców Roberta Ivanova i Jana Grzesika oraz pomocnika Miłosza Szczepańskiego. Jak dodamy do tego kontuzje Adama Zrelaka i Dimitriosa Stavropoulosa, to rozgrywki zaczniemy bez pięciu podstawowych piłkarzy z poprzedniego sezonu – powiedział PAP Szulczek.

Miejsce po Grzesiku może zająć obrońca Jakub Bartkowski, który ostatnio występował w Lechii Gdańsk. Z kolei tureckiego napastnika Enisa Destana, któremu zakończył się okres wypożyczenia, ma zastąpić Chorwat Dario Vizinger. 25-latek w poprzednim sezonie występował w drużynie 2. Bundesligi SSV Jahn Ragensburg.

- Nie mamy nowego zawodnika, który uzupełniłby lukę po Ivanovie. Są młodzi stoperzy, jest też Wiktor Pleśnierowicz czy Mateusz Kupczak, który też może grać na tej pozycji. Jest to dla nas duże wyzwanie, poukładać to na nowo. Czekamy na transfer obrońcy, ale pracujemy też z tymi piłkarzami, których mamy do dyspozycji – wyjaśnił Szulczek.

Szkoleniowiec poinformował, że Zrelak powinien być gotowy na mecz 3. kolejki, z kolei Stavropoulos prawdopodobnie tydzień później.

Trener poznaniaków przyznał, że klub jest świadomy swojego miejsca na rynku transferowym. Dlatego kolejne wzmocnienia mogą nastąpić dopiero w sierpniu.

- Wiemy, że Warta dla niektórych zawodników nie jest klubem pierwszego wyboru. Mogą przyjść do nas, ale wolą przeczekać dwa, trzy tygodnie. Gdy nie otrzymają jakieś ciekawej oferty, może lepszej finansowo, to znów się odzywają. Jeśli przeprowadzimy jeszcze dwa-trzy transfery, a o tego dopisze też zdrowie, to łatwiej będzie nam zrealizować cel, jakim jest utrzymanie się w ekstraklasie – zaznaczył szkoleniowiec.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu poznański zespół opuścili również Bartosz Kieliba (dołączył do KKS-u Kalisz) oraz Kamil Kościelny (Stal Rzeszów). Nadal pod znakiem zapytania stoi przyszłość Kajetana Szmyta. 21-latek zaliczył udaną rundę wiosenną i Warta jest skłonna go sprzedać.

- Kajtek jest bardzo ważną postacią drużyny. Jeśli z nami zostanie na kolejną rundę, będę bardzo zadowolony. Natomiast z perspektywy finansowej, to już musieliby wypowiedzieć się szefowie klubu. Warta chce być klubem, który regularnie sprzedaje piłkarzy i w ten sposób buduje historię transferową, ale też żeby utrzymać płynność finansową – tłumaczył opiekun poznańskiej drużyny.

Warciarze tradycyjnie już do nowego sezonu przygotowywali się na własnych obiektach w Poznaniu i Grodzisku Wielkopolskim. W trakcie przygotowań rozegrali siedem sparingów. Przegrali z reprezentacją Polski U19 0:1, z Pogonią Szczecin 0:3 i czeskim FK Mlada Boleslav 0:1. Pokonali mistrza Rumunii Farul Konstanca 3:0, trzecioligową Polonię Środa Wlkp. 3:0 oraz zanotowali dwa remisy - z Cracovią 1:1 i pierwszoligowym Chrobrym Głogów 1:1. W spotkaniach z Polonią i Chrobrym wystąpiła drużyna oparta głównie o piłkarzy klubowej akademii.

"Zieloni" piąty już sezon swoje mecze w roli gospodarza rozgrywać będą w Grodzisku Wielkopolskim. Ta sytuacja z pewnością nie zmieni się też w najbliższych latach, bowiem póki co, powstał tylko projekt nowego stadionu Warty. Natomiast w najbliższym czasie infrastruktura poznańskiego klubu zostanie wzbogacona o dwa boiska treningowe. Jedno z nich będzie miało nawierzchnię syntetyczną, a drugie naturalną i podgrzewaną murawę. Inwestycja ma kosztować ok 14,5 mln zł.

Na inaugurację rozgrywek poznaniacy w piątek (początek godz. 18), przed własną publicznością podejmować będą Pogoń Szczecin.

Relacja i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

jbart, PAP