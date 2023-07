Rovanpera liderem po 1. etapie rajdowych MŚ. Tanak bez szans na zwycięstwo

Drugi ze stratą 3 s jest Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1), a trzeci Fin Esapekka Lappi (Hyundai I20 Rally1) - strata 12,2 s.

Tanak, mistrz świata z 2019 roku triumfował w swojej domowej imprezie w latach 2014, 2018, 2019 i 2020. W tym roku, po przejściu z ekipy Hyundaia do Forda, jeździ coraz szybciej, był najlepszy w lutym w Szwecji, obecnie jest czwarty w klasyfikacji generalnej cyklu, do lidera Rovenpery traci tylko 42 pkt.

Pech dopadł Estończyka w czwartek, podczas odcinka testowego. Doszło do awarii silnika, który stracił moc, załoga nie mogła kontynuować jazdy. Samochód został do serwisu przewieziony na lawecie, w którym nie udało się jednostki napędowej reanimować. W tej sytuacji zespół zdecydował się na wymianę silnika, ale to kosztuje aż pięć minut karnych, jakie znalazły się na jego koncie przed startem do pierwszego odcinka specjalnego.

W tej sytuacji Estończyk jedzie już tylko w swoim "domowym" rajdzie treningowo. "Zobaczymy, ile mi się uda przez trzy dni odrobić" - powiedział przed startem do piątkowego etapu, w którym kierowcy przejechali siedem odcinków specjalnych. Pięć z nich wygrał Tanak, na dwóch najszybszy był Rovanpera, który prowadzi w klasyfikacji generalnej.

W kategorii WRC2 Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2) też nie ustrzegł się pecha. Na drugim piątkowym OS-ie Polak złapał kapcia, stracił ponad minutę. Na piątkowym etapie jest na ósmej pozycji ze stratą 1.55,8 do lidera WRC2 Norwega Andreasa Mikkelsena. W Estonii nie startuje m.in. lider WRC2 Francuz Yohan Rossel (Citroen C3 Rally2) oraz Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia RS Rally2), aktualnie sklasyfikowany w mistrzostwach świata na czwartej pozycji.

W klasyfikacji MŚ Rovanpera po siedmiu rundach ma już w dorobku 140 pkt i o 41 pkt wyprzedza partnera z teamu Brytyjczyka Elfyna Evansa. Trzeci ze stratą 42 pkt do Fina jest Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Ogier nadal jest w doskonałej dyspozycji. Pojechał w tym roku w pięciu rajdach, trzy z nich wygrał. Najszybszy był w Monte Carlo, Meksyku i ostatnio na Safari.

W Estonii Ogier nie jedzie, w tej sytuacji najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa jest oczywiście Ronavpera, który triumfował w dwóch ostatnich edycjach.

Trasa imprezy została podzielona na 21 odcinków specjalnych o łącznej długości 300,42 km. Bazą rajdu będzie kulturalna stolica Estonii Tartu. W sobotę w programie jest dziewięć odcinków specjalnych. Zwycięzca będzie znany w niedzielę około godz. 13.30 po zakończeniu Power Stage’a Kambja o długości 18,5 km.

