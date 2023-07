Siatkarka reprezentacji Kanady zagra w Tauron Lidze. "Polscy kibice są wspaniali"

Moya Radomka Lotnisko Warszawa-Radom przedstawiła kolejną nową siatkarkę na sezon 2023/24. Do drużyny dołączy reprezentantka Kanady – Hilary Johnson. Nową przyjmującą Radomki kibice mogą znać z występów na arenie międzynarodowej pod panieńskim nazwiskiem – Howe.

Hilary Johnson urodziła się 16 czerwca 1998 roku i mierzy 186 cm wzrostu. Kanadyjka swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w drużynie Trinity Western Univ. w której spędziła aż pięć sezonów (2016–21). Razem z drużyną z Langley, Kanada zdobyła dwa srebrne (2017, 2019) oraz jeden złoty medal (2020) Zachodniej Ligi Kanady.

Po długiej grze w swoim rodzimym kraju, przyjmująca postanowiła spróbować swoich sił w Europie. Na sezon 2021/22 dołączyła do zespołu Béziers Volley z Francji. Miniony sezon 2022/23 kanadyjska przyjmująca spędziła w zespole Ladies in Black Aachen. Johnson obecnie jest reprezentantką Kanady i występuje w podstawowej szóstce drużyny, którą mogliśmy oglądać podczas Ligi Narodów 2023.

– Podpisałam kontrakt w Radomiu gdyż wiem, że Radomka buduje silną drużynę na nadchodzący sezon. Wiem też, że polska liga jest bardzo mocna. Latem 2022 miałam przyjemność grać w Mistrzostwach Świata w Polsce. Nie mogłam uwierzyć jak wspaniali są polscy kibice i jak fantastyczny doping jest na trybunach. Od tamtego czasu chciałam zagrać w Polsce. Kiedy dostałam ofertę z Radomia wiedziałam, że to odpowiednie miejsce dla mnie – powiedziała Hilary Johnson.

– Cieszymy się, że Hilary dołącza do Radomki. To kolejna reprezentantka swojego kraju w barwach naszej drużyny. Będzie to mocne wzmocnienie naszego lewego skrzydła i wierzymy, że swoimi umiejętnościami i doświadczeniem sprawi nam wszystkim wiele radości i przeżyjemy ogrom pozytywnych momentów w nadchodzącym sezonie Tauron Ligi – stwierdził dyrektor klubu Łukasz Kruk.

RM, Polsat Sport, radomka.com