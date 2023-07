Sonda Polsatu Sport: Kto mistrzem Polski? Kto zaskoczy, a kto będzie rozczarowaniem?

Przed nami to, co „tygrysy lubią najbardziej”. Sonda z przewidywaniami, jak przebiegać będzie nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Do naszej ankiety zaprosiliśmy byłych reprezentantów Polski, rekordzistę pod względem ligowych występów, doświadczonego szkoleniowca oraz dziennikarza Polsatsport.pl. Zdania jak zwykle są podzielone. Choć pod jednym względem jest zgodność. Mistrzem Polski ma zostać ktoś z dwójki: Lech Poznań – Legia Warszawa.