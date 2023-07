Szczyrk po raz drugi w historii organizatorem konkursów letniej Grand Prix

Po raz drugi w historii, na początku sierpnia w Szczyrku odbędą się konkursy Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Tym razem wystartują nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. Ma być to generalny sprawdzian przez zawodami Pucharu Świata na tym obiekcie.

Po raz pierwszy na skoczni im. Beskidzkich Olimpijczyków zawodnicy w LGP rywalizowali 20 lipca 2011 roku. Kamil Stoch zajął wówczas trzecie miejsce, zaś zwyciężył Austriak Thomas Morgenstern. Słabo wówczas zaprezentował się Dawid Kubacki, który był 32.

Jak poinformował PAP szef komitetu organizacyjnego konkursów w Szczyrku Andrzej Wąsowicz w poniedziałek mają zostać zamknięte imienne listy startowe. Jego zdaniem szykuje się "rekordowa obsada".

"Wszyscy najlepsi chyba do nas przyjadą. Już myśleliśmy, że nie będzie Japończyków, ale bardzo późno zgłosili się do zawodów" - powiedział Wąsowicz.

Biorąc pod uwagę rywalizację kobiet i mężczyzn, to w Szczyrku Skalitem wystartują reprezentanci 18 państw. Przypomniał, że zbliżająca się impreza ma stanowić zarazem próbę generalną przed konkursem Pucharu Świata, który odbędzie się w Szczyrku 17 stycznia 2024 r.

W tym sezonie cykl LGP nie zawita do położonej niedaleko Szczyrku Wisły, gdyż wkrótce mają ruszyć prace przy pierwszym etapie modernizacji obiektu im. Adama Małysza.

Zgodnie z piątkową wypowiedzią Wąsowicza, który jest także dyrektorem wspomnianej skoczni, termin ponownego oddania jej do użytku został przesunięty na 15 grudnia.

"Trochę się przeciąga sprawa startu tej inwestycji" - przyznał.

Dodał jednak, że w piątek rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem, który w obrazowy sposób zapewnił go, że zawody Pucharu Świata w Wiśle na pewno dojdą do skutku (13-14 stycznia 2024 roku).

"Ma powstać system nawadniania. Do tej pory był jeden, który służył zarówno do rozprowadzania wody, jak i naśnieżania. Teraz będą osobne. Ma zostać zamontowane urządzenie mobilne do schładzania wody" - wyjaśnił.

Ma także zostać położony nowy igelit, zmieniona nawierzchnia przeciwstoku. Nie będzie już trawy (kłopotliwej i kosztownej w utrzymaniu), lecz sztuczna nawierzchnia.

"Wykonawcy przede wszystkim mają się uporać z problemem odwodnienia" - dodał Wąsowicz.

Nie chciał mówić o kosztach inwestycji, gdyż jest za nią odpowiedzialny COS. Jak można przeczytać w treści ogłoszenia o przetargu, na stronie Centralnego Ośrodka Sportu: "koszt, jaki zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 50 000 000,00 zł netto".

Zawody w Szczyrku będą drugimi w cyklu. Według pierwotnego planu ten miała otwierać impreza w Hinterzarten. Jednak jeszcze w maju organizatorzy zrezygnowali z jej przeprowadzenia. Ostatecznie pierwszymi zawodami LGP w tym sezonie będą te w Courchevel (29/30 lipca).

W 2022 roku Kubacki wygrał - czwarty raz w karierze - klasyfikację generalną Letniej Grand Prix. Jest pierwszym skoczkiem, który to osiągnął. Wcześniej dokonał tego w 2017, 2019 i 2020 roku. Małysz i Thomas Morgenstern trzykrotnie wygrywali LGP. Drugie miejsce w cyklu zajął Austriak Manuel Fettner - 210 pkt, a trzeci był Stoch - 182 pkt. Na czwartej pozycji uplasował się Wąsek - 175 pkt. Jakub Wolny zdobył 117 pkt i zajął 10. miejsce.

Polacy wygrali również klasyfikację Pucharu Narodów. Biało-czerwoni zgromadzili 1384 pkt i o 131 wyprzedzili Austriaków oraz o 520 Niemców.

Program Letniej GP w kokach narciarskich kobiet i mężczyzn w Szczyrku:

4 sierpnia, piątek

09:00 – oficjalny trening kobiet (dwie serie)

11:00 – kwalifikacje kobiet

17:15 – oficjalny trening mężczyzn (dwie serie)

19:30 – kwalifikacje mężczyzn

sobota, 5 sierpnia

11:00 – pierwsza seria konkursowa kobiet

15:00 – pierwsza seria konkursowa mężczyzn

niedziela, 6 sierpnia

11:30 – kwalifikacje mężczyzn

13:00 – pierwsza seria konkursowa mężczyzn

16:30 – kwalifikacje kobiet

17:30 – pierwsza seria konkursowa kobiet

KN, PAP