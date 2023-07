Wisła Kraków nie popełni błędu z ubiegłego sezonu? Sonda przed startem Fortuna 1 Ligi

„Sondowania” ciąg dalszy! Tym razem prognozujemy, jak może przebiegać nowy sezon Fortuna 1 Ligi. Do przewidywań zaprosiliśmy dwie grupy żywo zainteresowanych tymi rozgrywkami. Na początek trenerzy, którzy znają to podwórko jak własną kieszeń, bo do niedawna w nich pracowali, a dziś współpracują z Polsatem Sport. Jutro głos oddamy naszym komentatorom.