Znamy rywali polskich drużyn w Lidze Europejskiej

Górnik Zabrze w grupie B zmierzy się z AEK Ateny, szwajcarską HC Kriens-Luzern i zwycięzcą rywalizacji pomiędzy szwedzkim Ystads IF HF a niemieckim TSV Hannover-Burgdorf.

Z kolei KGHM Chrobry Głogów w grupie H zagra z portugalskim Sportingiem CP, węgierskim MOL Tatabanya KC, i lepszym z dwójki pomiędzy hiszpańskim Fraikin BM. Granollers a rumuńską CSM Constanta.

Górnik rozstawiony był w koszyku 1., a Chrobry w 3. Zespoły z tego samego kraju nie mogły trafić do tej samej grupy. Dwadzieścia siedem drużyn zostało przyporządkowanych do poszczególnych grup. Do nich dołączą zwycięzcy pięciu dwumeczów kwalifikacyjnych, których pary zostały ustalone we wtorek.

Po raz pierwszy w rozgrywkach grupowych Ligi Europejskiej wezmą udział 32 drużyny.

Dwumecze kwalifikacyjne odbędą się od 26 sierpnia do 3 września. Rozgrywki grupowe rozpoczną się 17 października.

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zakwalifikują się do rundy głównej, zachowując zdobyte punkty przeciwko zespołowi, który również awansuje.

jubart, PAP