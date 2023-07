Znamy skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w pływaniu

Mistrzostwa w Fukuoce trwają już od tygodnia, ale najpierw zaplanowano rywalizację w skokach do wody, pływaniu synchronicznym i pływaniu w otwartym akwenie.

Z 12 reprezentantów Polski dziewięciu wywalczyło kwalifikację indywidualną, a trzy osoby uzupełniły skład sztafet.

"Nasi reprezentanci mieli komfortowe warunki do przygotowań. Po zgrupowaniu w Bydgoszczy kadra udała się na obóz aklimatyzacyjny w Busan. Liczę, że to wszystko zaprocentuje i będziemy się cieszyć z dobrych wyników. Będziemy zadowoleni, jeżeli nasi zawodnicy będą poprawiać rekordy życiowe. To powinno przełożyć się na wysokie lokaty, półfinały, finały, a w niektórych przypadkach może nawet na walkę o medale. Ważna będzie też walka o kwalifikacje olimpijskie. Zarząd PZP postanowił, że na mistrzostwach świata będzie można wypełniać minima na przyszłoroczną imprezę w Paryżu" – powiedziała prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.

Do tej pory minima na igrzyska uzyskali Krzysztof Chmielewski, Laura Bernat i Adela Piskorska. Cała trójka jest też w składzie na zawody w Japonii.

- Cele są różne w zależności od zawodników. Oczywiście oczekiwania też są pewnie duże, ale musimy być świadomi, że to są mistrzostwa świata seniorów i startują tam najlepsi. Jedziemy przede wszystkim po rekordy życiowe. To będzie świadczyło o tym, że nasza praca na treningach przynosi efekty. Jeżeli będą rekordy życiowe, to będą i kwalifikacje na igrzyska, a być może finały czy medale. Chętnych do medali jest dużo, nasza grupa niewielka, ale liczę na to, że wróci ona do kraju z dużą liczbą sukcesów indywidualnych - stwierdził trener główny kadry, Paweł Wołkow.

Na poprzednich mistrzostwach biało-czerwoni dwukrotnie stawali na podium. W Budapeszcie srebrny medal na 50 m stylem dowolnym zdobyła Katarzyna Wasick, a brązowy na 50 m stylem grzbietowym wywalczył Ksawery Masiuk. Tym razem 18-latek też będzie jedną z największych nadziei polskiej drużyny.

- Nastawiam się bardzo dobrze. Wiadomo, nie chcę narzucać na siebie jakiejś wielkiej presji. Nie ma co spalić się przed startem. Mój główny cel to zakręcić się wokół życiówek. Fajnie byłoby je pobić. Jeżeli chodzi o finały i medale, to nie mam na to wpływu, więc po prostu chcę się skupić na sobie – podkreślił.

Skład reprezentacji Polski: kobiety: Laura Bernat (200 m stylem dowolnym, 200 m stylem grzbietowym) Kornelia Fiedkiewicz (100 m stylem dowolnym) Paulina Peda (50 i 100 m stylem grzbietowym, 50 i 100 m stylem motylkowym) Adela Piskorska (50, 100 i 200 m stylem grzbietowym) Dominika Sztandera (50 i 100 m stylem klasycznym) Katarzyna Wasick (50 m stylem dowolnym) mężczyźni: Krzysztof Chmielewski (400 i 1500 m stylem dowolnym, 200 m stylem motylkowym) Adrian Jaśkiewicz (50 i 100 m stylem motylkowym) Ksawery Masiuk (50, 100 i 200 m stylem grzbietowym) Kamil Sieradzki (50, 100 i 200 m stylem dowolnym) Kacper Stokowski (50 i 100 m stylem grzbietowym) Dawid Wiekiera (100 i 200 m stylem klasycznym)

psz, PAP