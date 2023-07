Awans KT GAT po horrorze! Trzecie miejsce dla TIM Gwardia Wrocław.

W bezpośrednim, pełnym dramaturgii pojedynku o awans do LOTTO SuperLIGI KT GAT Gdańsk wygrał u siebie z ZTT BAZALT Złotoryja 4:3, choć przegrywał już 0:2! Trzecie miejsce w tabeli forBET 1.LIGI wywalczył TIM GWARDIA Wrocław.

Awans w dramatycznych okolicznościach

W spotkaniu, którego stawką był bezpośredni awans do LOTTO SUPERLIGI, ekipa KT GAT Gdańsk okazała się nieznacznie lepsza od ZTT BAZALT Złotoryja, wygrywając po grze mikstowej 4:3. Pojedynek na początku toczył się pod dyktando gości. Tegoroczne maturzystki Ewa Czapulak i Zuzanna Kubacha wygrały swoje potyczki bez straty seta, dając ZTT prowadzenie 2:0. Goście mieli zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Wydawało się, że singliści w osobach Marcela Zielińskiego i Sebastiana Brzezińskiego szybko dopełnią formalności.



Nic jednak bardziej mylnego! Męskie „rakiety” z Gdańska stanęły na wysokości zadania i dość nieoczekiwanie doprowadziły do remisu 2:2. Filip Pieczonka w dwóch setach uporał się z Sebastianem Brzezińskim 6:2, 6:2. Więcej dramaturgii miał drugi pojedynek singlistów. Maciej Kos wygrał pierwszego seta z utytułowanym Marcelem Zielińskim z ZTT 6:3, a w drugim dzieliło go jedno podanie od zakończenia meczu. Zieliński zdołał jednak dwukrotnie przełamać Kosa, zapisując drugą partię na swoją korzyść (7:5). W super tie-break ’u zawodnik gospodarzy opanował nerwy i wygrał go 10-5.



W grach podwójnych obie drużyny sprawiedliwie podzieliły się punktami. Ponownie rozczarowali tenisiści ze Złotoryi, którzy ugrali ledwie jednego gema. O awansie do LOTTO SuperLIGI decydował mikst, w którym więcej zimnej krwi zachowała para gospodarzy Pieczonka/Koprowska, wygrywając z duetem Kubacha/Brzeziński 6:4, 6:3. Zespół z Pomorza wywalczył kwalifikację do wyższej klasy rozgrywkowej. Pokonani powalczą o awans we wrześniowych barażach.



KT GAT Gdańsk – ZTT BAZALT Złotoryja 4:3

Trzecie miejsca dla wrocławian

Nieco w cieniu hitowego starcia o awans rozgrywano drugie ze spotkań 5. kolejki forBET 1.LIGI. W pojedynku o 3. miejsce w tabeli KT ROYAL Zielona Góra podejmował u siebie ekipę TIM GWARDIA Wrocław. Po grach singlowych kobiet był remis 1:1. Ewa Samberger z Wrocławia okazała się za silna dla Zofii Dziewięckiej (6:1, 6:0). Stan meczu wyrównała Julia Oczachowska, która pokonała, choć nie bez problemów, niespełna 16-letnią Martynę Śrutwę 6:2, 4:6, 10-7.



Decydujące dla losów spotkania były pojedynki singlowe mężczyzn. Mikołaj Lis i Kacper Szymkowiak z TIM GWARDII wygrali swoje potyczki bez straty seta, wyprowadzając swój zespół na dwupunktowe prowadzenie (3:1). Co prawda debel Drzewięcka/Oczachowska zmniejszył prowadzenie gości do 3:2, ale para Bienkiewicz/Lis pokonała duet Szmyr/Nijaki 7:6 (3), 1:6, 10-3, pieczętując triumf swojego zespołu 4:2.



KT ROYAL Zielona Góra – TIM GWARDIA Wrocław 2:4

