Vukovic przejął zespół pod koniec października 2022 po Waldemarze Fornaliku. Zimą w klubie mówiono tylko o utrzymaniu. Gliwiczanie przystępowali bowiem do rundy rewanżowej z 16. miejsca w tabeli.

W efekcie trener, podczas przedsezonowej prezentacji, został powitany jako „cudotwórca wiosny”.

„Wiem, że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Nie lubię gadania, że jesteśmy gotowi. To trzeba potwierdzić na boisku. Jestem zdania, że ta weryfikacja jest najważniejsza. Przed nami tydzień przygotowań do pierwsze meczu. Było mało zmian w kadrze. Założyliśmy, że jeśli nikt z podstawowych zawodników nie odejdzie, to nie potrzeba nam bardzo dużo. Ale też zwracaliśmy uwagę na to, jakie są nasze możliwości, żeby tę kadrę rozszerzać. Ona raczej nie jest rozbudowana” – powiedział PAP szkoleniowiec.

Podkreślił, że jeżeli do końca okienka transferowego nie odejdzie żaden z kluczowych zawodników, to skład powinien wystarczyć na rundę jesienną.

„A na pewno na jej początek. Bo trzeba pamiętać, że sezon się zacznie, a okienko transferowe będzie otwarte do końca sierpnia i mogą być zmiany. Zawsze jest pewna obawa. Do końca sierpnia nie powiem, że tym składem skończymy rundę. 1 września wszystko będziemy wiedzieć” – stwierdził.

Nie ukrywał, że z dużym spokojem podchodzi do ocen pod własnym adresem.

„Nie byłem załamany, kiedy tu trafiłem, a domyślam się, jakie było nastawienie wobec mnie. Powiedziałem wtedy, i dalej tak myślę, że nie jest ważne, co ludzie o tobie mówią, kiedy coś zaczynasz, tylko kiedy kończysz robotę. Zależy mi na tym, by pracować dla tego klubu tak, żebym każdemu mógł spojrzeć w oczy i w dniu, w którym będę odchodził, zdanie o mnie - przede wszystkim kibiców Piasta - było pozytywne” – powiedział.

Z powodu rehabilitacji po zabiegach na razie nie wiadomo, kiedy na boisko wrócą pomocnicy Szczepan Mucha i Macedończyk Tihomir Kostadinov. Wykurował się już za to podstawowy gracz linii środkowej Damian Kądzior.

Drużyna Piasta była latem na zgrupowaniu w Gniewinie na Kaszubach i rozegrała pięć sparingów. Wszystkie wygrała – z 2-ligową Radunią Stężyca 3:0, spadkowiczem z ekstraklasy Lechią Gdańsk 3:1, 1-ligową Arką Gdynia 3:2, beniaminkiem elity Ruchem Chorzów 1:0 i 3-ligowym Rekordem Bielsko-Biała 3:0.

W tym ostatnim spotkaniu dwa gole dla Piasta zdobył 18-letni napastnik Bykowski, pozyskany kilka dni wcześniej z 3-ligowej Olimpii Zambrów.

Poza nim do zespołu dołączyli pomocnik Filip Karbowy (Chojniczanka) i urodzony w Ukrainie skrzydłowy Serhij Krykun (Górnik Łęczna).

Po sezonie umowę o rok przedłużył doświadczony 33-letni pomocnik Tom Hateley. Anglik trafił do śląskiego klubu w 2018 roku, zdobył z zespołem mistrzostwo Polski i brązowy medal, a po roku gry w cypryjskim AEK Larnaka, wrócił w 2021 roku do Gliwic.

Obrońca Piasta Constantin Reiner został wypożyczony do austriackiego SCR Altach, a pomocnik Michał Kaput na takiej samej zasadzie trafił do Radomiaka. Klub nie przedłużył wygasającego w czerwcu półrocznego kontraktu napastnika Alexa Sobczyka, a do izraelskiego Hapoelu Jerozolima został sprzedany estoński napastnik Rauno Sappinen.

Relacja i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.