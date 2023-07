PKO BP Ekstraklasa: Stal Mielec - Cracovia. Relacja i wynik na żywo

Liga wszystko zweryfikuje - powiedział trener ekstraklasowych piłkarzy PGE FKS Stali Mielec Kamil Kiereś. Obecnie trudno ocenić na co stać jego ekipę, gdyż podczas przerwy między sezonami doszło do rewolucji kadrowej. Relacja i wynik na żywo z meczu Stal Mielec - Cracovia na Polsatsport.pl.

„Brakuje mi adrenaliny związanej z udziałem w meczach mistrzowskich. Oczywiście zawsze towarzyszy temu presja, ale trzeba jej sprostać” - przyznał opiekun dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976) w wypowiedzi cytowanej na oficjalnej strony klubowej.

Jego podopieczni miniony sezon zakończyli na 11. miejscu w tabeli, zdobyli 43 punkty.

W trakcie przerwy między sezonami przyszło (do tej pory) aż 15 graczy. Są to: Marco Ehmann (obrońca, poprzednio cypryjski zespół Enossis Neon Paralimniou), holenderski środkowy obrońca Bert Esselink (obrońca, AE Olympiakós Lefkossías)), Łukasz Gerstenstein (obrońca, Śląsk Wrocław), Matthew Guillaumier (pomocnik z Malty, Hamrun Spartans FC), Konrad Jałocha (bramkarz, poprzednio GKS Tychy), Krystian Kardyś (pomocnik, wrócił z wypożyczenia do Czarnych Połaniec), Kai Meriluoto (napastnik z Finlandii, HJK Helsinki), Kamil Pajnowski (obrońca, Stal Rzeszów), Jakub Rozwadowski (pomocnik, rezerwy Rakowa Częstochowa), Rafa Santos (portugalski pomocnik, Real SC), Mateusz Stępień (pomocnik, Arka Gdynia), Ilja Szkurin (białoruski napastnik, Maccabi Petach Tikwa), Michał Trąbka (pomocnik, ŁKS Łódź), Łukasz Wolsztyński (pomocnik, Kotwica Kołobrzeg), Krzysztof Wołkowicz (pomocnik, GKS Tychy).

Odeszło także 15 graczy, w tym m.in. Marcin Flis, Arkadiusz Kasperkiewicz, Mateusz Mak, Bartosz Mrozek, Rauno Sappinen, Maciej Wolski, Paweł Żyra.

Podopieczni Kieresia w okresie przygotowań do sezonu rozegrali pięć spotkań kontrolnych. Pokonali ŁKS Łódź 2:1 (2:1), przegrali z Wisłą Kraków 2:3 (0:1) i Zorią Ługańsk 0:1 (0:0), zremisowali z Siarką Tarnobrzeg 1:1 (1:0) i pokonali Stal Rzeszów 3:2 (2:0).

„Od początku przygotowań brakowało nam zawodników. Dlatego w sparingach najważniejsze były pierwsze połowy. W nich to bowiem występował fundament drużyny. Po przerwie na ogół grali zawodnicy, którzy właśnie doszli do zespołu, młodzi gracze lub testowani” - powiedział Kiereś.

Liczy on, że dużym wsparciem dla jego drużyny, w trakcie ligowych spotkań w Mielcu, będą kibice Stali.

„Mieszkam tutaj cztery miesiące. Przez ten czas rozegraliśmy pięć spotkań domowych. Za każdym razem można było mocno odczuć, że fani są na stadionie”.

Mielecki stadion, na którym grają ekstraklasowi piłkarze sąsiaduje z nową halą widowiskowo-sportową (zbudowana na miejscu starej). Jej otwarcie zaplanowano na początek sierpnia. Na jej budynku ma być umieszczony nowy stadionowy zegar.

Sezon w ekstraklasie Stal zainauguruje 22 lipca meczem na własnym stadionie z Cracovią.



IM, PAP