W sobotni wieczór organizacja UFC wróci do Londynu. W walce wieczoru zobaczymy najlepszego polskiego zawodnika kategorii ciężkiej Marcina Tyburę. Rywalem uniejowianina będzie Tom Aspinall. Transmisja studia oraz gali UFC: Tybura - Aspinall w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Przed Tyburą druga w karierze walka wieczoru podczas gali UFC. Pierwsza miała miejsce w 2017 roku w Sydney. Wtedy Polak musiał uznać wyższość Fabricio Werduma. W sobotę rywalem 37-latka będzie piąty zawodnik rankingu kategorii ciężkiej.

Aspinall miał fantastyczną serię w UFC. Wygrał pierwsze pięć walk, wszystkie przed czasem. W lipcu 2022 roku zmierzył się z Curtisem Blaydesem. Już w 15. sekundzie starcia Brytyjczyk doznał kontuzji kolana i nie był w stanie kontynuować walki.

Tybura jest na 10. pozycji w rankingu dywizji do 120 kg, a wygrana zapewniłaby mu awans do absolutnej czołówki. Zawodnik trenujący w Ankosie ma za sobą bardzo udany okres. Z ośmiu pojedynków wygrał aż siedem.

W co main evencie londyńskiej gali zobaczymy Molly McCann, która zmierzy się z Juliją Stoliarenko.



Walka wieczoru

265 lb: Tom Aspinall (12-3) vs. Marcin Tybura (24-7)

Co-main event

125 lb: Molly McCann (13-5) vs. Julija Stoliarenko (10-7-1)

Karta główna

145 lb: Nathaniel Wood (19-5) vs. Andre Fili (22-9)

185 lb: Andre Muniz (23-5) vs. Paul Craig (16-6-1)

155 lb: Jai Herbert (12-4-1) vs. Fares Ziam (13-4)

145 lb: Lerone Murphy (12-0-1) vs. Joshua Culibao (11-1-1)

Transmisja gali UFC: Tybura - Aspinall od godziny 21.00 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Nasze studio również w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go od godziny 20.00.

IM, Polsat Sport