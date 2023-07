Niedzielne zmagania w Fortuna 1 Lidze zamknie rywalizacja spadkowicza PKO BP Ekstraklasy z GKS-em Katowice. Miedź znów występować będzie na drugim poziomie rozgrywkowym i znów jest jednym z głównych kandydatów do awansu. Zespół prowadzi teraz Radosław Bella, a jego barw będą bronić teraz m.in. tacy zawodnicy jak Kamil Antonik, Krzysztof Drzazga czy Damian Michalik.

Oni stanowić będą o nowej jakości Miedzianki, której skład w porównaniu z poprzednim sezonem również uległ sporej zmianie. Czy w letniej przerwie wystarczyło czasu na to, aby odpowiednio zgrać drużynę i wprowadzić do niej wizję nowego szkoleniowca? To sprawdzi GKS Katowice, wzmocniony latem chociażby Mateuszem Makiem. Włodarze w Katowicach mają spore ambicje, ale czy to wystarczy, by pokonać Miedź?

Relacja i wynik na żywo z meczu Miedź Legnica - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 18:00.