Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock to mecz, który zainauguruje niedzielne zmagania w 1. kolejce Fortuna 1 Ligi. Czy płocczanie szybko otrząsną się po spadku na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce? Relacja i wynik na żywo od 12:40 na Polsatsport.pl.

Podbeskidzie Bielsko-Biała przystępuje do nowego sezonu pod wodzą nowego trenera. Grzegorz Mokry ma za sobą pracę w ekstraklasowej Miedzi Legnica, a teraz ma za zadanie wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy z Podbeskidziem. Poprzedni sezon Górali był rozczarowaniem, choć jeszcze przed ostatnią kolejką mieli oni minimalne szanse na grę w barażach. Brak awansu został jednak oceniony jako porażka i z pracą pożegnał się Dariusz Żuraw.

Mokry ma teraz do dyspozycji wielu nowych graczy, którzy "na papierze" wyglądają bardzo ciekawie. Bartosz Bida, Maksymilian Banaszewski czy Piotr Tomasik to zawodnicy, o których piłkarska Polska nie raz już słyszała. Ten ostatni to zresztą były gracz Wisły Płock, który po spadku z Ekstraklasy zdecydował się na zmianę barw.

Już na dzień dobry przyjdzie mu się zmierzyć z byłą ekipą, która chce jak najszybciej wrócić na najwyższy poziom. Płocczanie nadal będą występowali pod wodzą Marka Saganowskiego, który przyszedł do klubu w roli strażaka jeszcze w poprzednim sezonie. Teraz "Sagan" będzie musiał sobie poradzić z licznymi odejściami kluczowych piłkarzy, jak Jakub Rzeźniczak, Rafał Wolski czy Dominik Furman. Jak będzie się spisywała mocno przebudowana Wisła?

psl, Polsat Sport