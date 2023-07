Remis w Bielsku-Białej. Pierwszy punkt spadkowicza w Fortuna 1 Lidze

Ambicje Wisły Płock sięgają z pewnością jak najszybszego powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Te nie zawsze idą jednak w parze z możliwościami klubów, a sama promocja do wyższej ligi nie zawsze jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. To idealnie udowodniło "Nafciarzom" Podbeskidzie Bielsko-Biała, które uniemożliwiło płocczanom wywiezienie z Bielska trzech punktów.