Polscy hokeiści na trawie rozpoczynają mistrzostwa Europy

Kilka lat temu Europejska Federacja Hokeja postanowiła zmienić system spadków i awansów w mistrzostwach Europy. Wcześniej dwie najsłabsze drużyny z elity spadały o klasę niżej, a zastępowały je dwie najlepsze z drugiej dywizji. Ten sam regulamin dotyczył drużyn uczestniczących w drugiej i trzeciej dywizji.

Obecnie rywalizacja w mistrzostwach Starego Kontynentu cały czas toczy się w trzech dywizjach, natomiast osobne kwalifikacje decydują o tym, w której z nich zagrają poszczególne reprezentacje. W turniejach eliminacyjnych nie występują drużyny, które zajęły miejsca 1-4 w ME pierwszej dywizji. Polacy dwa lata temu w Gnieźnie w ME drugiej dywizji zajęli czwarte miejsce. W turnieju kwalifikacyjnym rozegranym rok temu w hiszpańskim Ourense przegrali wszystkie trzy mecze, co sprawiło, że teraz przyjdzie im zagrać w najniższej dywizji.

"Na pewno czuję dyskomfort, a może nawet taką sportową złość, bo wiemy, gdzie jest nasze miejsce. Na pewno nie w trzeciej dywizji. Mam bardzo ambitny zespół, dlatego chcemy wrócić tam, gdzie powinniśmy być. Droga do drugiej dywizji i tak wiedzie przez kalifikacje, nie mniej chcemy wygrać mistrzostwa w Skierniewicach" - powiedział PAP trener reprezentacji Dariusz Rachwalski.

Biało-czerwoni przed zbliżającą się imprezą rozegrali trzy spotkania towarzyskie w Pradze - pokonali Czechy 1:0, Ukrainę 3:2 i w nieoficjalnym meczu wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3:0.

"Czechy i Ukraina wystąpią w mistrzostwach Europy drugiej dywizji, a te wyniki też świadczą o tym, gdzie my powinniśmy grać. Niestety, staliśmy się ofiarą nowego systemu" - przyznał szkoleniowiec.

Jego zdaniem, głównym konkurentem do zwycięstwa w Skierniewicach będzie Chorwacja. W tej reprezentacji gra kilku niemieckich zawodników mających podwójne obywatelstwo, a liderem jest Mario Mucic występujący na co dzień w mocnym belgijskim klubie KHC Lueven.

"Myślę, że podobnie jak my Chorwaci też są reprezentacją na miarę drugiej dywizji" - stwierdził Rachwalski.

Skierniewice po raz pierwszy będą gospodarzem tak dużej imprezy hokejowej.

"Tutaj jest wszystko, by stworzyć mocny ośrodek hokeja na trawie. Stadion, cała infrastruktura z zapleczem, brakuje tylko silnego klubu. Może właśnie dzięki temu, że polska reprezentacja tutaj zagra, uda się bardziej wypromować naszą dyscyplinę" - podsumował selekcjoner.

Program ME hokeistów na trawie 3. dywizji:

poniedziałek

Chorwacja - Litwa (9)

Gibraltar - Malta (11.15)

Polska - Serbia (13.30)

wtorek

Gibraltar - Litwa (15.30)

Serbia - Chorwacja (17.45)

Polska - Malta (20)

środa

Serbia - Gibraltar (15.30)

Litwa - Malta (17.45)

Chorwacja - Polska (20)

piątek

Litwa - Serbia (9)

Malta - Chorwacja (11.15)

Gibraltar - Polska (13.30)

sobota

Malta - Serbia (9.30)

Chorwacja - Gibraltar (11.45)

Polska - Litwa (14)

KN, PAP