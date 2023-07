Przelało się! Manchester United sprzedał Brazylijczyka do Arabii Saudyjskiej

Alex Telles dołączył do Manchesteru United w październiku 2020 roku. Brazylijczyk został ściągnięty z myślą o zaostrzeniu rywalizacji na lewej obronie z Lukem Shawem. Szybko okazało się jednak, że urodzony w Caxias do Sul 30-latek nie zdołał zaprezentować poziomu zbliżonego do Anglika, który ostatecznie obronił miejsce w pierwszym składzie.

Brazylijczyk z włoskim paszportem rozegrał w barwach "Czerwonych Diabłów" 50 meczów. Obrońca zdobył bramkę w sezonie 2020/21 rozgrywek Ligi Mistrzów w wygranym 2:1 meczu z hiszpańskim Villarrealem. Oprócz tego zanotował 8 asyst.

Debiutancki sezon Erika ten Haga na Old Trafford spędził na wypożyczeniu w Sevilli, z którą następnie zdobył puchar Ligi Europy. Brazylijczyk nie pojechał na tournee po Stanach Zjednoczonych ze swoim dotychczasowym zespołem, ponieważ w tym czasie finalizował transfer do nowego klubu.

Ostatecznie Brazylijczyk doszedł do porozumienia z saudyjskim Al-Nassr, którego piłkarzem jest były piłkarz Manchesteru United Cristiano Ronaldo oraz m.in. były bramkarz Arsenalu David Ospina.

Do zespołu dołączył także Seko Fofana, który reprezentował w przeszłości barwy Fulham oraz młodzieżowych drużyn Manchesteru City. Kolejnym z nowych nabytków trenera Luisa Castro w letnim oknie transferowym został także Marcelo Brozović, ściągnięty z Interu Mediolan.

Nowy klub Brazylijczyka, w dniu jego prezentacji, dotarł do Japonii, gdzie będzie przygotowywał się do zbliżającego się sezonu podczas tournee. Piłkarz zdążył już dołączyć do nowych kolegów z zespołu.