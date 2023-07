Rywalkami Piter i Stollar w wielkim finale będą Czeszka Anna Siskova i Amerykanka Jessie Aney. Polka i Węgierka będą delikatnymi faworytkami niedzielnej rywalizacji.

Dla Piter będzie to dziewiąty finał gry podwójnej w życiu. Do tej pory tylko raz udało się jej jednak triumfować w turnieju. Miało to miejsce w 2013 roku we włoskim Palermo.

W półfinale rywalizacji w Budapeszcie Piter i Stollar okazały się lepsze od Rosjanki Kamilli Rachimowej i Argentynki Nadii Podoroskiej. Reprezentantka Polski wraz ze swoją deblową partnerką wygrały 7:6 (7-3), 7:6: (7-5).

Relacja i wynik na żywo meczu Piter/Stollar - Aney/Siskova na Polsatsport.pl. Początek o godz. 14.30.