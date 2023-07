AC Milan - Real Madryt. Relacja i wynik na żywo

AC Milan - Real Madryt to jeden z meczów towarzyskich przed nowym sezonem. Relacja i wynik na żywo ze spotkania AC Milan - Real Madryt na Polsatsport.pl.

Dla Włochów będzie to drugie starcie kontrolne, ale pierwsze z rywalem z wysokiej półki. W pierwszym meczu rozegranym 20 lipca pokonali 7:0 ekipę Lumezzane. Z kolei "Królewscy" rozpoczną swoje przygotowania do nowego sezonu. Będzie to dla nich pierwszy test.

Szansę debiutu może otrzymać m.in. Jude Bellingham. Trener Realu Carlo Ancelotti może otrzymać odpowiedź na pytanie, czy jego zespół potrzebuje jeszcze wzmocnień przed startem ligi.

jb, Polsat Sport