Babilon MMA 37. Owsiany za kontuzjowanego Zająca. Zwycięzca Wotore zastąpi triumfatora The War

W najbliższy piątek odbędzie się już piąta wizyta organizacji Babilon MMA w odwiedzanym przez tysiące turystów pięknym nadmorskim kurorcie w Międzyzdrojach – a czternasta wliczając w to również gale boksu zawodowego grupy Babilon Promotion.

Znów odkłada się w czasie powrót do klatki kontuzjowanego Sergiusza Zająca, ale zwycięzcę turnieju The War 2 zastąpi triumfator Wotore 4 – Dominik Owsiany. Wcześniej z rozpiski wypadli także Adrian Dudek, za którego ponownie wskoczył Mariusz Krzeszowski oraz Patryk Wiśniewski, którego zmienia Jakub Szymanowski w walce semi-pro z Pawłem Sadło.

Karta walk gali Babilon MMA 37 w Międzyzdrojach:

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos (6-7) s Patryk Dubiela (5-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Filip Tomczak (9-4-1) vs Maarten Wouters (12-8)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Dominik Owsiany (1-3) vs Piotr "Leda" Walawski (11-8-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (3-2) vs Mariusz Krzeszowski (1-0)

Walka w wadze koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min – Wojciech Pająk (1-0) vs Bartosz Rewera (1-2)

Walka w wadze średniej (do 84 kg)

3 x 5 min – Nikodem Sura (debiut) vs Adrian Grzelak (0-2-1)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg)

3 x 5 min – Kamil Stachura (0-1) vs Michał Malinowski (debiut)

Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Paweł Sadło vs Jakub Szymanowski

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kamil Woźny vs Piotr Jaroszewski

KN, Informacja prasowa