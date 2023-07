Gwiazda Atletico ma nową partnerkę. Wcześniej była z... jego kolegą z drużyny (ZDJĘCIA)

Joao Felix, piłkarz Atletico Madryt, ma nową partnerkę. Hiszpańskie tabloidy "przyłapały" go na wspólnych wakacjach z Martą Diaz, byłą partnerką... Sergio Reguilona, jego klubowego kolegi.

23-latek do niedawna związany był z Margaridą Corceiro. Para rozstała się na początku czerwca, a Corceiro zaczęto błyskawicznie łączyć z Lando Norrisem, kierowcą Formuły 1.

Długo na złamane serce nie narzekał również Joao Felix. Hiszpańskie tabloidy już od kilku tygodni podejrzewały, że piłkarz i influencerka są w związku, a "dowodem" na to miała być wymiana polubień pod zdjęciami w mediach społecznościowych. Para nie potwierdzała jednak tego romansu, ale niedawno Joao Felix i Marta Diaz byli widziani na wspólnych wakacjach na Ibizie, co miało być potwierdzeniem wcześniejszych domysłów brukowców.

Co ciekawe, dla Diaz to drugi z kolei związek z piłkarzem Atletico Madryt. Do niedawna była bowiem partnerką Sergio Reguilona, który w barwach "Rojiblancos" przebywał na wypożyczeniu z angielskiego Tottenhamu.

Marta Diaz - nowa partnerka Joao Felixa Zobacz galerię

RI, Polsat Sport