Po trzech grupowych zwycięstwach z rzędu polskich siatkarzy czeka starcie numer pięć. Tym razem rywalami reprezentacji Polski do lat 17 będą Czesi. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Czechy na Polsatsport.pl.

Turniej w Czarnogórze fatalnie rozpoczął się dla reprezentantów Polski. W pierwszym spotkaniu fazy grupowej "Biało-Czerwoni" zagrali słabo, w efekcie dość niespodziewanie przegrali z Hiszpanami 1:3. Polacy szybko otrząsnęli się po porażce i w trzech kolejnych meczach sięgnęli po zwycięstwo. W efekcie zajmują trzecie miejsce w grupie, a przed nimi mecz z teoretycznie najsłabszą reprezentacją Czech.

W pierwszych czterech meczach grupowych Czesi ponieśli cztery porażki. Po drodze wygrali zaledwie dwa sety, co sprawia, że praktycznie nie mają już realnych szans na wyjście z grupy. Fatalną passę nasi południowi sąsiedzi spróbują przerwać w meczu z reprezentacją Polski, ale może być to dla nich misja praktycznie niemożliwa do wykonania. Zwłaszcza że zawodnicy Artura Łozy z każdym kolejnym meczem prezentują coraz lepszą formę.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Czechy na Polsatsport.pl. Początek o godz. 15.00.

K.P, Polsat Sport