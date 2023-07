„Naszym celem jest zdobycie mistrzostwa". Prezes liczy na sukces

W poniedziałek piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock rozpoczną przygotowania do nowego sezonu. „Naszym celem jest zdobycie mistrzostwa Polski, w Pucharze Polski będziemy bronić trofeum i chcemy przynajmniej znowu dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów” - powiedział prezes klubu Artur Stanowski.

Sezon 2022/23 Orlen Wisła może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Tradycyjnie drużyna walczyła na trzech frontach. W krajowej lidze przegrała z Barlinek Industria Kielce tytuł mistrza Polski dopiero w ostatniej kolejce, w Pucharze Polski pokonała największego rywala 30:25.

Ogromną niespodziankę drużyna sprawiła w Lidze Mistrzów, w której dostała "dziką kartę". W ostatniej kolejce fazy zasadniczej wygrała z FC Porto i zajęła 6. miejsce w grupie A, w 1/8 play off wyeliminowała HBC Nantes i dopiero w ćwierćfinale przegrała z SC Magdeburg, późniejszym triumfatorem rozgrywek.

Po sezonie pożegnali się z drużyną: Krzysztof Komarzewski (AEK Ateny), Krystian Witkowski (Benidorm), Segiej Kosorotow i Nacho Biosca (Telekom Veszprem), Uros Mitrovic (Bergenz) i David Fernandez (FC Porto). Z Kosorotowem, Bioscą i Fernandezem kibice spotkają się przy okazji rozgrywek Ligi Mistrzów.

Wypożyczeni zostali: Kosuke Yasuhira (Vardar Skopje), Oliwier Kamiński (Handball Club Zubri), Thomas Langerud Kristoffersen (TuS Vinnhorst), drugi sezon w hiszpańskim Torralvega spędzi Mikołaj Czapliński. Do drużyny dołączyli rozgrywający Miha Zarabec i Kirył Samoila oraz bramkarz Mirko Alilovic.

Patrząc na skład drużyny na ten sezon może niepokoić obecność tylko dwóch bramkarzy, starszego i bardzo doświadczonego Mirko Alilovica oraz młodziutkiego Marcela Jastrzębskiego.

- Trzecim będzie bramkarz z drugiego zespołu, który będzie brał udział w treningach pierwszej drużyny. Norweg, z którym podpisaliśmy kontrakt kilka miesięcy temu, nie zadebiutował w drużynie, poszedł na wypożyczenie. Mamy nadzieję, że tam będzie dużo grał i nabierał doświadczenia. Teraz najważniejsze jest, aby nasza dwójka była przez cały czas zdrowa i zabezpieczała nam bramkę - podkreślił Stanowski.

Cel przed drużyną został już postawiony.

-W tym sezonie drużyna będzie walczyć na trzech frontach. W krajowych rozgrywkach naszym celem jest zdobycie mistrzostwa Polski, bo nie może być inaczej. W Pucharze Polski będziemy bronić pucharu, który mamy szanse zdobyć trzeci raz z rzędu. W tym sezonie rozgrywki odbędą się w nowej formule, oczywiście powalczymy o trofeum – zapewnił prezes Wisły Płock.

Drugi raz z rzędu Orlen Wisła dostała "dziką kartę" na grę w Lidze Mistrzów.

- Jestem człowiekiem, który chce stopniowo stawiać sobie cele. Pierwszy cel, to wyjście z grupy. Najlepiej gdybyśmy wyszli z takiej pozycji, która by nas przenosiła do walki ćwierćfinałowej, co będzie bardzo trudne, bo trafiliśmy do bardzo trudnej grupy – wspomniał Stanowski.

Zespół walczyć będzie w grupie „B” Ligi Mistrzów z: portugalskim FC Porto, duńskim GOG, francuskim Montpellier HB, niemieckim SC Magdeburg, węgierskim Telekomem Veszprem, Celje Pivovarna Lasko ze Słowenii oraz z Barceloną.

- Porto co prawda dwukrotnie pokonaliśmy w poprzednim sezonie, ale w tym sezonie to będzie inna drużyna i nie można mówić, że już mamy cztery punkty na koncie. Na pewno będzie dobrze do rozgrywek przygotowany mistrz Słowenii Celje Pivovarna Lasko, bo po to się buduje zespół, żeby trochę namieszać, a poza tym Montpellier, Barcelona, Veszprem, to już są marki same w sobie. Każdy punkt zdobyty z tymi drużynami będzie na miarę wyjścia z grupy - wylicza prezes Stanowski.

W okresie przygotowawczym drużyna będzie trenować na swoich obiektach. Na 12 i 13 sierpnia zaplanowany został turniej w Płocku, w którym obok gospodarzy zagrają także: US Dunkerque HB, SC DHfK Handball oraz MOL Tatabanya KC. Tydzień później rozegrany zostanie zamknięty sparing w Kilonii z mistrzem Niemiec THW. Następnego dnia, 20 sierpnia, odbędzie się Orlen Star CUP, w formule 2×20 min. Zawody również zostaną rozegrane w Kilonii, a obok gospodarzy i płockiej ekipy wystąpi w turnieju HSV Hamburg.

Rozgrywki ligowe rozpoczną się 30 sierpnia. W 1. kolejce Orlen Wisła zagra z Piotrkowianinem w Piotrkowie Trybunalskim.

K.P, PAP