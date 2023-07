Niesamowity mecz polskich hokeistów na trawie. Rozbili wysoko Serbów

Biało-czerwoni urządzili sobie festiwal strzelecki na inaugurację turnieju. Już pierwsze dwie akcje gospodarzy zakończyły się bramkami. Potem Serbowie dość długo potrafili bez strat przetrwać napór polskiej drużyny, ale w drugiej kwarcie podopieczni Dariusza Rachwalskiego podkręcili tempo i niemal każdą akcję kończyli golem

- Trudno coś powiedzieć o meczu wygranym 23:0. Mimo to uważam, że są pewne rzeczy do poprawienia. Gdy drużyna Serbii głęboko się cofnęła, mieliśmy trochę kłopotów, przytrafiły nam się błędy w przyjęciu piłki, które uniemożliwiały nam finalizację sytuacji. Z kwarty na kwartę się rozkręcaliśmy i uważam też, że jest to wyraz szacunku dla przeciwnika, że graliśmy do samego końca. Chcieliśmy dobrze "wejść" w turniej i to nam się udało - podsumował inauguracyjne spotkanie Rachwalski.

W innych meczach Gibraltar pokonał Maltę 3:2 (2:0), a Chorwacja wygrała z Litwą 3:1 (1:1). We wtorek o godz. 20 Polacy zmierzą się z Maltą.

Zwycięstwo w mistrzostwach nie gwarantuje awansu do drugiej dywizji. O tym zadecydują przyszłoroczne turnieje kwalifikacyjne.

Polska – Serbia 23:0 (8:0)

Bramki: Mateusz Nowakowski (1), Gracjan Jarzyński – osiem (2, 15, 24, 29, 43, 49, 60, 60), Robert Pawlak (19), Eryk Bembenek – cztery (21, 34-krótki róg, 41, 48), Damian Jarzembowski – trzy (23-krótki róg, 47, 48-krótki róg), Dawid Popowski (38), Dominik Małecki (38), Mikołaj Głowacki (39), Jacek Kurowski (53), Maksymilian Koperski (58), Michał Wachowiak (59).

