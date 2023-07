Zwycięstwo Włoszek na inaugurację zmagań na mundialu. Gol weteranki

W najciekawszym poniedziałkowym meczu piłkarskich mistrzostw świata kobiet Włochy w Auckland pokonały Argentynę 1:0. W innych spotkaniach Niemcy rozgromiły Maroko 6:0, co jest rekordem turnieju, a Brazylia wygrała z Panamą 4:0.

Główka zmienniczki Cristiany Girelli w 87. minucie zapewniła Włoszkom zwycięstwo 1:0 nad Argentyną. 33-latka zastąpiła 16-letnią zawodniczkę linii pomocy Giulię Dragoni w 83. minucie i potrzebowała tylko czterech minut, aby pokonać bramkarkę Vaninę Correę. Było to ciężko wywalczone zwycięstwo drużyny Italii.

Girelli to najstarsza piłkarka reprezentacji Włoch. To jej 54. gol w 104. występie w narodowych barwach.

Ćwierćfinalistki z 2019 roku w kolejnym meczu grupy G zmierzą się ze Szwecją. Argentyna, która wciąż szuka pierwszego zwycięstwa w MŚ po rozegraniu 10 meczów w czterech turniejach, zagra z drużyną Republiki Południowej Afryki.

W grupie H Niemcy w Melbourne rozgromiły Maroko 6:0. Dwie pierwsze bramki meczu zapisała na swoje konto kapitan zespołu Alexandra Popp, dla której były to odpowiednio 63. i 64. trafienie w reprezentacji. Dwa gole padły po strzałach samobójczych. W tej puli występują także zespoły Kolumbii i Korei Płd., które zmierzą się we wtorek. Wygrana Niemek jest najwyższym zwycięstwem w tegorocznym turnieju, którego gospodarzem jest Nowa Zelandia i Australia. Poprzedni rekord należał do Japonii, która pokonała Zambię 5:0.

Na zakończenie poniedziałkowych zmagań Brazylia w Adelajdzie bez problemów wygrała z Panamą 4:0. Pierwszy hat-trick w MŚ 2023 zapisano przy nazwisku Arny Borges, która od grudnia zbiera doświadczenie w drużynie zawodowej ligi amerykańskiej NWSL, Racing Louisville FC.

Wcześniej w grupie F Francja bezbramkowo zremisowała z Jamajką.

W turnieju rywalizują 32 drużyny. Do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup. Finał zaplanowano na 20 sierpnia w Sydney.

psz, PAP