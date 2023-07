W pierwszej rundzie zmagań w Hamburgu rywalem Andrieja Rublowa będzie Hiszpan Bernabe Zapata Miralles. Który z tenisistów zaprezentuje się z lepszej strony i zapewni sobie promocję do 1/8 finału? Relacja i wynik na żywo meczu Rublow - Zapata Miralles na Polsatsport.pl.

Trzeba przyznać, że Rublow znajduje się ostatnio w wyśmienitej dyspozycji. Na tegorocznym Wimbledonie dotarł do ćwierćfinału, gdzie został wyeliminowany w czterech setach przez Novaka Djokovicia. Jest to wynik co najmniej dobry. Kilkanaście dni później Rosjanin wygrał z kolei silnie obsadzony turniej w szwedzkim Bastad. W wielkim finale ograł Norwega Caspera Ruuda 7:6 (7-3), 6:0. Czy 25-latek podtrzyma swoją formę w rywalizacji w Hamburgu?

W 1/16 finału turniejowa "dwójka" zmierzy się z hiszpańskim tenisistą Bernabe Zapatą Mirallesem. Zawodnik pochodzący z Walencji jest obecnie sklasyfikowany na 54. miejscu w rankingu ATP i z pewnością stać go na sprawienie niespodzianki. Zapata Miralles również brał udział w rywalizacji w szwedzkim Bastad, ale nie będzie jej dobrze wspominać. Już w drugiej rundzie odpadł bowiem z Austriakiem Sebastianem Ofnerem.

Relacja i wynik na żywo meczu Rublow - Zapata Miralles na Polsatsport.pl. Początek o godz. 13.00.